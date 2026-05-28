Δύο παίκτες της ΑΕΚ στην κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν!

Η Κρίσταλ Πάλας ήταν η νικήτρια του εφετινού UEFA Conference League επικρατώντας με 1-0 της Ράγιο Βαγιενάνο στον μεγάλο τελικό.

Το Sofascore, μετά το φινάλε της διοργάνωσης στην οποία διακρίθηκε η ΑΕΚ φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά, ανέδειξε την κορυφαία ενδεκάδα.

Στους καλύτερους έντεκα λοιπόν, με βάση την γνωστή πλατφόρμα στατιστικής, υπάρχουν δύο παίκτες της Ένωσης και συγκεκριμένα οι Λάζαρος Ρότα και Αμπουμπακαρί Κοϊτά, οι οποίοι έχουν μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 7. Συγκεκριμένα, ο διεθνής μπακ έχει 7,2 και ο Κοϊτά 7,33.

sdna.gr