Sold - out το Game 1 του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ (20:15)για το Game 1 των ημιτελικών της GBL, στο πρώτο παιχνίδι των «ερυθρολεύκων» μετά την κατάκτηση της Euroleague.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έχει ετοιμάσει για τους φίλους των Πειραιωτών πολλές δράσεις με τον κόσμο της ομάδας να εξαντλεί τα εισιτήρια για την αναμέτρηση και τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει το sold - out.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ο κόσμος μας θα γεμίσει απόψε (28/05, 20:15) ασφυκτικά το ΣΕΦ για να προσφέρει στους πρωταθλητές Ευρώπης το πιο θερμό του χειροκρότημα, , να παρακολουθήσει την ανάρτηση του 4ου ευρωπαϊκού λαβάρου στον ουρανό του ΣΕΦ, αλλά και να δώσει ώθηση στην ομάδα μας για το πρώτο βήμα πρόκρισης στους τελικούς του Ελληνικού Πρωταθλήματος.

Μαζί φτάσαμε στην κορυφή της Ευρώπης. Μαζί θα παλέψουμε για να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς»

sdna.gr