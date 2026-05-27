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«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Οι Τούρκοι συνεχίζουν τα δημοσιεύματα για επαφές της Μπεσίκτας με τον τεχνικό του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου.

Οι Τούρκοι είναι απτόητοι στο θέμα του Ράζβαν Λουτσέσκου. Επιμένουν ότι ο τεχνικός του ΠΑΟΚ θέλει να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη, υποστηρίζουν ότι ο Δικέφαλος δεν τον αφήνει και ότι ο Ρουμάνος έχει αναλάβει να πείσει την ομάδα του.

Αναλυτικά όσα γράφουν οι Τούρκοι: «Η Μπεσίκτας, που συνεχίζει την αναζήτηση τεχνικού για τη νέα σεζόν, είδε μια ελπιδοφόρα εξέλιξη από τον κύκλο του Ράζβαν Λουτσέσκου, ο οποίος βρίσκεται ψηλά στη λίστα των υποψηφίων. Ο 57χρονος έμπειρος τεχνικός, που προπονεί τον ΠΑΟΚ βλέπει πολύ θετικά την ιδέα να έρθει στην Κωνσταντινούπολη και έχει ανάψει το πράσινο φως στην ασπρόμαυρη κοινότητα για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Με επικεφαλής τον Πρόεδρο Σερντάλ Ανταλί και τον Διευθυντή Ποδοσφαίρου Όντερ Οζέν, διεξάγεται με σχολαστικότητα η επιχείρηση για την πρόσληψη τεχνικού. Μετά τη θετική ανταπόκριση στην πρόταση της Μπεσίκτας από τον Λουτσέσκου, ξεκίνησαν οι συνομιλίες διαζυγίου με τον ελληνικό σύλλογο, ωστόσο, επισημάνθηκε ότι η διοίκηση της ΠΑΟΚ επιμένει να μην αφήσει τον επιτυχημένο προπονητή. Ο έμπειρος τεχνικός φέρεται να επενέβη προσωπικά για να πείσει τον σύλλογό του και να επιταχύνει τη διαδικασία αποχώρησης.

Αυτή η κρίσιμη διαδικασία μεταγραφής αντιμετωπίζει ως μεγαλύτερο εμπόδιο τη ρήτρα 4 εκατομμυρίων ευρώ στο συμβόλαιο του Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ. Η διοίκηση της Μπεσίκτας, χρησιμοποιώντας ως διαπραγματευτικό χαρτί την επιθυμία του έμπειρου προπονητή, σχεδιάζει να αποφύγει την καταβολή αυτού του υψηλού ποσού. Αν η ελληνική ομάδα επιμείνει να μην εγκρίνει την μεταξίνηση, αναμένεται η διοίκηση να ενεργοποιήσει το σχέδιο Β, ζητώντας σημαντική έκπτωση στο ποσό».

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

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