Έχει και αγώνα εν μέσω… ερωτηματικών

Αγωνιστικές υποχρεώσεις έχει στις 17:00 η ΑΕΛ, η οποία αντιμετωπίζει την Ε.Ν Ύψωνα στο «Αμμόχωστος-Επιστροφή», για την 5η αγωνιστική των play out. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν, η ομάδα της Λεμεσού οφείλει στον εαυτό της και στον κόσμο της να κλείσει με το 3Χ3.

Ο αποκλεισμός από το κύπελλο σε συνδυασμό με την παρουσία στο δεύτερο γκρουπ, βάζουν αρνητικό πρόσημο στην τρέχουσα περίοδο. Η ΑΕΛ για… αλλού ξεκίνησε το Καλοκαίρι του 2025 κι αλλού κατέληξε, γι’ αυτό και το τέλος του Μάη αναμένεται με ενδιαφέρον, ως προς τις αποφάσεις που θα παρθούν.

Οι εναπομείναντες αγώνες δίνουν την ευκαιρία για αξιολόγηση του ρόστερ, ενώ δεν θα αργήσει να παρθεί η απόφαση για το μέλλον του Ούγκο Μαρτίνς. Ο ίδιος θα συμπεριφερθεί με επαγγελματισμό μέχρι τέλους, με στόχο να κλείσει όσο το δυνατό καλύτερα την περίοδο 2025-26.