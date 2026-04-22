Περνά καλά όταν το συναντά

Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε, αλλά στην περίπτωση της ΑΕΚ σε καμιά περίπτωση δεν επιθυμεί να χαλάσει η εξαιρετική παράδοση που έχτισε τα τελευταία χρόνια όταν φιλοξενεί στην «Αρένα» τον Άρη. Ειδικά στον αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου (25/4, 19:00), το αποτέλεσμα του οποίου θεωρείται καθοριστικό για τους κιτρινοπράσινους στην προσπάθεια για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου, η ΑΕΚ επιβάλλεται να επιστρέψει στις επιτυχίες, έτσι ώστε να διατηρηθεί στο δεύτερο σκαλοπάτι της βαθμολογίας.

Ενδεικτικό της θετικής παράδοσης που έχουν οι Λαρνακείς όταν υποδέχονται την «Ελαφρά Ταξιαρχία», είναι ότι από τη νύχτα των εγκαινίων της «Αρένα», στις 17 Οκτωβρίου 2016, έχουν αγωνιστεί σε συνολικά 11 εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος εναντίον του Άρη. Έξι φορές κέρδισε η ΑΕΚ, ενώ τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια εξήλθαν ισόπαλα (23-11 η αναλογία τερμάτων).

Tην περσινή περίοδο (2024-25), η ΑΕΚ νίκησε με 2-0 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος (Αϊτόρ, Πονς), ενώ το αντίστοιχο παιχνίδι για τα πλέι οφ έληξε ισόπαλο 1-1 (Αϊτόρ). Φέτος, στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, η ΑΕΚ κέρδισε έπειτα από έναν συναρπαστικό αγώνα με 3-2 (Μιλίτσεβιτς, Ιβάνοβιτς, Λέδες).