Τέλος η σεζόν και για τον Σαμπορίτ

Νέα κακά μαντάτα προκύπτουν στην ΑΕΚ.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ομάδα της Λάρνακας, ο Σαμπορίτ που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα, χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς υπέστη θλάση στον οποσθιαίο μηριαίο.

Υπενθυμίζουμε πως εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν είναι και οι Τσακόν, Καμπρέρα και Αμίν.

Αναλυτικά: «Ενημερώνουμε ότι, μετά τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Enric Saborit, διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιαιο μηριαίο και θα μείνει εκτός για τον επόμενο ενάμιση μήνα».