Από το -6 στο -8, κυνηγά θαύμα και κοιτά τη 2η θέση

Η ΑΕΚ προσπάθησε να παραμείνει ζωντανή στη μάχη του πρωταθλήματος, διατηρώντας το -6 από την Ομόνοια, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι δικαιούταν κάτι περισσότερο, με βάση τη συνολική εικόνα του αγώνα στο «Άλφαμέγα» απέναντι στον Απόλλωνα (1-1).

Η ομάδα της Λάρνακας υστέρησε στο πρώτο ημίχρονο και δεν δέχθηκε γκολ χάρη στις σπουδαίες επεμβάσεις του Αλομέροβιτς. Οι κιτρινοπράσινοι ανέβασαν ρυθμό στο δεύτερο μέρος, όμως ακόμη και μετά το γκολ που πέτυχαν, δεν είχαν την απαιτούμενη συγκέντρωση για να διαχειριστούν το προβάδισμά τους.

Έτσι, το -6 έγινε -8 από την πρωτοπόρο Ομόνοια και, όπως γίνεται αντιληπτό, με τη διαφορά να αυξάνεται και τις αγωνιστικές να λιγοστεύουν, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιστραφεί η κατάσταση.

Επί του παρόντος, ρεαλιστικός στόχος για την ομάδα του Ροθάδα είναι η εξασφάλιση της 2ης θέσης στη Cyprus League by Stoiximan και, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να κριθεί θετικό το αποτέλεσμα στη Λεμεσό.

Βέβαια, δεν εγκαταλείπεται ο στόχος του πρωταθλήματος, ωστόσο άπαντες στις τάξεις της ΑΕΚ γνωρίζουν πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, καθώς τα πάντα εξαρτώνται από την Ομόνοια.

Η διακοπή του πρωταθλήματος θα δώσει την ευκαιρία στους ποδοσφαιριστές να πάρουν λίγες ανάσες. Όσον αφορά τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ απέναντι στην Ομόνοια στην «Αρένα» (14/04/26, 19:00) εκεί θα φανεί αν η ΑΕΚ έχει ακόμη τις αντοχές να κυνηγήσει την Ομόνοια.