ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Από το -6 στο -8, κυνηγά θαύμα και κοιτά τη 2η θέση

Στο επόμενο παιχνίδι η ομάδα της Λάρνακας θα δείξει αν έχει ακόμη αντοχές για την κορυφή.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να παραμείνει ζωντανή στη μάχη του πρωταθλήματος, διατηρώντας το -6 από την Ομόνοια, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι δικαιούταν κάτι περισσότερο, με βάση τη συνολική εικόνα του αγώνα στο «Άλφαμέγα» απέναντι στον Απόλλωνα (1-1).

Η ομάδα της Λάρνακας υστέρησε στο πρώτο ημίχρονο και δεν δέχθηκε γκολ χάρη στις σπουδαίες επεμβάσεις του Αλομέροβιτς. Οι κιτρινοπράσινοι ανέβασαν ρυθμό στο δεύτερο μέρος, όμως ακόμη και μετά το γκολ που πέτυχαν, δεν είχαν την απαιτούμενη συγκέντρωση για να διαχειριστούν το προβάδισμά τους.

Έτσι, το -6 έγινε -8 από την πρωτοπόρο Ομόνοια και, όπως γίνεται αντιληπτό, με τη διαφορά να αυξάνεται και τις αγωνιστικές να λιγοστεύουν, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιστραφεί η κατάσταση.

Επί του παρόντος, ρεαλιστικός στόχος για την ομάδα του Ροθάδα είναι η εξασφάλιση της 2ης θέσης στη Cyprus League by Stoiximan και, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να κριθεί θετικό το αποτέλεσμα στη Λεμεσό.

Βέβαια, δεν εγκαταλείπεται ο στόχος του πρωταθλήματος, ωστόσο άπαντες στις τάξεις της ΑΕΚ γνωρίζουν πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, καθώς τα πάντα εξαρτώνται από την Ομόνοια.

Η διακοπή του πρωταθλήματος θα δώσει την ευκαιρία στους ποδοσφαιριστές να πάρουν λίγες ανάσες. Όσον αφορά τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ απέναντι στην Ομόνοια στην «Αρένα» (14/04/26, 19:00) εκεί θα φανεί αν η ΑΕΚ έχει ακόμη τις αντοχές να κυνηγήσει την Ομόνοια.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη