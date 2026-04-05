ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θέλει να τον αφήσει… πολύ πίσω

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι Λαρνακείς έχουν βρει σταθερότητα με τον Χάβι Ροθάδα στον πάγκο

Με προορισμό τη Λεμεσό ταξιδεύει στις 19:00 η αποστολή της ΑΕΚ, όπου θα αναμετρηθεί με τον Απόλλωνα για την 2η αγωνιστική των play off. Οι Λαρνακείς έχουν βρει σταθερότητα με τον Χάβι Ροθάδα στον πάγκο, μετρούν τρεις διαδοχικές νίκες και έχουν την κατάλληλη ψυχολογία για να συνεχίσουν… απτόητοι μέχρι το τέλος του φετινού μαραθωνίου.

Ο στόχος του πρωταθλήματος δεν έχει φύγει από το μυαλό κανενός, ωστόσο προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Οι αποστάσεις με τους κυανόλευκους είναι εξαιρετικά μικρές αφού τις δυο ομάδες χωρίζουν μόλις δύο βαθμοί κι έτσι γίνεται κατανοητή η σημασία της αποψινής αναμέτρησης.

Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να αυξήσει τις αποστάσεις και να εδραιωθεί στην δεύτερη θέση, όμως απέναντι της θα βρει μια εξίσου φορμαρισμένη ομάδα, αήττητη με τον νέο της προπονητή. Το έργο των κιτρινοπρασίνων δεν θα είναι εύκολο, όμως υπάρχει η πίστη και η θέληση για το -νέο- μεγάλο βήμα.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, δεν υπολογίζονται οι Αμίν και Καμπρέρα, ενώ επέστρεψαν στις προπονήσεις οι Μιραμόν, Ναούμ και Σουάρες. Ο πρώτος όμως ενδέχεται να χρειάζεται επιπλέον μέρες ώστε να φτάσει στο επιθυμητό αγωνιστικό επίπεδο.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

Διαβαστε ακομη