Μία τριάδα παικτών κρίνει τον σχηματισμό

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Την τακτική, που θα ακολουθήσει στο καθοριστικό ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής με τον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα», σκέφτεται ο Χάβι Ροθάδα, ο οποίος θα αναμένει να διαπιστώσει και την ετοιμότητα των Μιραμόν, Ναούμ και Σουάρεθ, προτού πάρει τις τελικές του αποφάσεις.

Δεν αποκλείεται το σενάριο, στο εκτός έδρας ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ, η ΑΕΚ να παραταχθεί με τρία στόπερ (Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Σαμπορίτ), σύστημα που εφάρμοσε ο Ροθάδα και σε προηγούμενους αγώνες με μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Αυτό συνέβη στον επαναληπτικό με την Κρίσταλ Πάλας, όπου η ΑΕΚ παρατάχθηκε και πάλι με τρία στόπερ, τους Εκπολό, Μιλίτσεβιτς και Σαμπορίτ (ο Ρομπέρζ ήταν ανέτοιμος) και τους Π. Ιωάννου και Γκαρσία στα άκρα της οπισθοφυλακής, ενώ την ίδια τακτική εφάρμοσε και στο επόμενο παιχνίδι εναντίον του ΑΠΟΕΛ στην πρεμιέρα των πλέι οφ. Σε εκείνο τον αγώνα την τριάδα στο κέντρο της άμυνας αποτελούσαν οι Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς και Σαμπορίτ, με τους Εκπολό και Χάιρο να παίζουν ακραία μπακ.

Μένει να φανεί κατά πόσο ο 43χρονος Ισπανός κόουτς θα συνεχίσει την ίδια τακτική και στο «Αλφαμέγα», με δεδομένο ότι πρώτιστο μέλημα της ΑΕΚ είναι να φύγει με βαθμολογικό κέρδος από τη Λεμεσό, είτε να διατηρήσει την απόσταση που έχει σήμερα με τον Απόλλωνα, είτε να την αυξήσει, παραμένοντας ουσιαστικά και στο κυνήγι της πρωτοπόρου Ομόνοιας. Ο Ροθάδα θα περιμένει και την αυριανή τελευταία προπόνηση, για να διαπιστώσει την ετοιμότητα των Μιραμόν, Ναούμ και Σουάρεθ. Ο πρώτος συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να αγωνιστεί. Όσον αφορά τον Γιούσεφ Αμίν, υπάρχει μεγάλη αγωνία στην ΑΕΚ όσον αφορά τα αποτελέσματα των εξετάσεων, που θα υποβληθεί μετά τον τραυματισμό του στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Ιράκ με την Βολιβία. Το σίγουρο είναι, ότι δεν υπολογίζεται για την μεθαυριανή συνάντηση.

Αυτό που είναι βέβαιο είναι πως η ΑΕΚ στα δύο επόμενα παιχνίδια με Απόλλωνα (εκτός) και Ομόνοια (εντός) παίζει, ουσιαστικά, σχεδόν ολόκληρη τη χρονιά, αφού τα αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων, θα καθορίσουν εάν θα κυνηγήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα ή θα αρκεστεί στην διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

