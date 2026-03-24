Σημαντική νίκη από κάθε άποψη

Και όμως είναι ακόμη θέμα συζήτησης στο Παραλίμνι η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Ακόμη συζητείται στο Παραλίμνι και όχι μόνο. Η νίκη της Ένωσης επί της Ομόνοιας Αραδίππου και απόηχος της δεν έχει ακόμη κοπάσει. Βαθμολογικά δεν λέει τίποτα αφού η ομάδα του Παραλιμνίου υποβαθμίστηκε εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Λέει πολλά

Όμως για το οικοδόμημα των βυσσινί λέει πάρα πολλά για πολλούς και διάφορους λόγους. Είναι για αυτό που η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα έστω την 27η αγωνιστική πανηγυρίστηκε σαν ως πάρα πολύ σημαντική.

Έδιωξε την κακοδαιμονία

Η νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου έδιωξε την κακοδαιμονία. Μπορεί να μην υπήρχαν πολλά παιχνίδια που μπορούσε η Ένωση να κερδίσει όμως έστω σε λίγα άξιζε καλύτερης τύχης.

Έσπασε την κατάρα

Επίσης έσπασε την κατάρα που την ακολουθούσε για 26 ολόκληρες αγωνιστικές. Ακόμη άφησε πίσω της και τις τραγικές εμφανίσεις που έβγαζε σαν ομάδα στις 26 αγωνιστικές.

Ιστορική ομάδα

Η Ένωση είναι παραδοσιακή ιστορική ομάδα πρώτης κατηγορίας. Μπορεί φέτος να απογοήτευσε τους πάντες με την εξευτελιστική και τραγική πορεία που είχε όμως αυτό δεν σβήνει με τίποτα την ιστορία της και το εκτόπισμα που έχει σαν ομάδα. Συνεπώς έστω και με την νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου όρθωσε ξανά το ανάστημα της.

Κέρδισε ομάδα που ήταν σε φόρμα

Η νίκη ήρθε πάνω σε ένα αντίπαλο πιυ ήταν σε φόρμα. Η Ομόνοια Αραδίππου προερχόταν από επιτυχίες, η Ένωση ήταν το απόλυτο αουτσάιντερ και η νίκη της αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Εκτός των άλλων ήταν και η πρώτη νίκη του προπονητή Μπόγιαν Μαρκόφσκι.