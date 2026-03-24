Άντερα…

*Αν με θέλει η ΑΕΚ και μετά το 2027, εννοείται…

Η ΑΕΚ μέσω ενός εκπληκτικού σε ιδέα βίντεο ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Πέτρο Μάνταλο μέχρι το 2027.

Αισίως, ο Μάνταλος θα αγωνίζεται σίγουρα με τον Δικέφαλο στο στήθος για 13 ολόκληρα χρόνια και βλέπουμε. Κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελλα. Αγωνίστηκε σε 426 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις μετρώντας 69 γκολ και 111 ασίστ και υπέστη δύο φορές ρήξη χιαστών καταφέρνοντας να επιστρέψει σε αμφότερες τις περιπτώσεις στο κορυφαίο επίπεδο. Μπήκε σε αεροπλάνο για να πάει να μαζέψει πετροδόλαρα και τελικά επέστρεψε. Άκουσε τα εξ αμάξης, έδωσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού γιατί «δεν μπορεί ρε παιδιά ο Μάνταλος» και τελικά το πήρε πίσω, όχι γιατί ήταν βαρύ και ασήκωτο σε άλλα μπράτσα, αλλά διότι κανείς δεν μπορούσε να αντέξει, όσα αυτός.

Ο Πέτρος Μάνταλος στο Prime του αποφάσισε να αγωνιστεί στη β΄εθνική με την ΑΕΚ αντί να πάει σε μία από τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες του πρωταθλήματος. Κλείνει σιγά - σιγά μία… ζωή στην Ένωση, καταφέρνοντας να ζήσει κυριολεκτικά τα πάντα. Ο «κουβαλητής», ο… δεν μπορεί το παλικάρι και άλλα τόσα, κατάφερε να μετατρέψει τα πικρόχολα σχόλια σε αποθέωση και σεβασμό.

Αυτά και τίποτα άλλο… Μόνο… ΑΝΤΕΡΑ!

*Δήλωση του μετά την ανανέωση.

