Τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό ηττών στην ιστορία της Σεβίλλης κατέγραψε ο Αλμέιδα!

Με την ισπανική ομάδα να βρίσκεται στην 15η θέση της βαθμολογίας της La Liga, οι ιθύνοντες της Σεβίλλης δεν έμειναν καθόλου ευχαριστημένοι με το έργο του Αργεντίνου τεχνικού, προχωρώντας στην λύση της συνεργασίας τους.

Μάλιστα, ο απολογισμός του Αλμέιδα με 10 νίκες, 7 ισοπαλία και 15 ήττες σε 32 αγώνες πρωταθλήματος κατέγραψε ένα αρνητικό ρεκόρ, καθώς είναι το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό ηττών στην ιστορία του συλλόγου με 48.28%!

Σε δείγμα τουλάχιστον 25 αγώνων, μόνο ο Χουάν Κάρλος Άλβαρεζ και o Φέρντιναντ Ντάουτσικ κατέγραψαν μεγαλύτερο ποσοστό, με 53.85% και 50% αντίστοιχα.

