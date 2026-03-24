ΑΕΚ: Ο «αναγεννημένος» Γιόβιτς φέρνει μνήμες από Bundesliga

Με 20 γκολ ήδη σε πρωτάθλημα και Conference League τη φετινή σεζόν, ο Σέρβος φορ δείχνει ξεκάθαρα πως έχει αφήσει πίσω του τα δύσκολα χρόνια και θυμίζει ξανά τον ασταμάτητο «εκτελεστή» που «μάγεψε» την Ευρώπη.

Τον «φονιά» που ανάγκασε τη Ρεάλ Μαδρίτης να κινηθεί για την απόκτησή του και να βάλει… βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Από την… εκτόξευση στην Φρανκφούρτη στην πτώση

Η σεζόν-ορόσημο για τον Γιόβιτς ήταν το 2018/2019 με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, όταν σημείωσε 27 γκολ σε Bundesliga και Europa League.

Εκείνη η χρονιά τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο «καυτούς» επιθετικούς στην Ευρώπη και του άνοιξε την πόρτα για τη μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, η μετάβαση στην Ισπανία δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν.

Τη σεζόν 2019/2020 πέτυχε μόλις 2 γκολ στη La Liga, ενώ την επόμενη χρονιά (2020/2021), μοιράζοντας τη σεζόν μεταξύ Μαδρίτης και Φρανκφούρτης, σημείωσε συνολικά 4 γκολ στη Bundesliga.

Το 2021/2022 προστέθηκε ακόμη μία δύσκολη χρονιά με μόλις 1 γκολ στη La Liga.

Η σταδιακή επιστροφή με Φιορεντίνα και Μίλαν

Η καριέρα του άρχισε να παίρνει ξανά ανοδική τροχιά τη σεζόν 2022/2023 με τη Φιορεντίνα, όπου βρήκε δίχτυα 13 φορές σε Ιταλία και Conference League, δείχνοντας σημάδια… ζωής.

Ακολούθησε η διετία στη Μίλαν, όπου τη σεζόν 2023/2024 πέτυχε 9 γκολ σε Ιταλία και Europa League, ενώ το 2024/2025 περιορίστηκε σε 4 γκολ στο πρωτάθλημα.

Παρά τις διακυμάνσεις, ήταν εμφανές ότι ο Γιόβιτς αναζητούσε το περιβάλλον που θα του επέτρεπε να απελευθερωθεί πλήρως.

Το restart με την ΑΕΚ και η επιστροφή στην κορυφή

Αυτό το περιβάλλον το βρήκε στην ΑΕΚ. Τη σεζόν 2025/2026, ο Γιόβιτς έχει ήδη φτάσει τα 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, αποδεικνύοντας πως όχι μόνο επέστρεψε, αλλά βρίσκεται ξανά στο peak της απόδοσής του.

Η παρουσία του στην επίθεση της Ένωσης είναι καταλυτική. Κινείται με ένστικτο, τελειώνει τις φάσεις με εντυπωσιακή ψυχραιμία και αποτελεί μόνιμη απειλή για κάθε άμυνα.

Πάνω απ’ όλα, όμως, δείχνει ξανά χαρούμενος στο γήπεδο και αυτό αντικατοπτρίζεται τόσο στα νούμερά του, όσο και στην αγωνιστική του εικόνα με τον «δικέφαλο» στο στήθος.

Ο παλιός καλός Γιόβιτς είναι εδώ

Η περίπτωση του Λούκα Γιόβιτς είναι η απόδειξη ότι το ταλέντο δεν χάνεται. Μπορεί να πέρασε περιόδους αμφισβήτησης μετά τη φυγή του από τη Φρανκφούρτη το 2019, όμως στην ΑΕΚ δείχνει να βρίσκει ξανά τον εαυτό του.

Και αν συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό, τότε η Ένωση δεν έχει απλώς έναν φορ σε φόρμα – έχει έναν επιθετικό που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε Ελλάδα και Ευρώπη, θυμίζοντας σε όλους γιατί κάποτε θεωρήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα «9άρια» της γενιάς του.

