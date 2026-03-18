ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ροθάδα: «Το κλειδί της επιτυχίας είναι οι παίκτες, αυτοί έφεραν την ΑΕΚ στους “16”»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ετοιμοπόλεμος ο Ρομπέρζ

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο Χάβι Ροθάδα το απόγευμα της Τετάρτης, ενόψει της εντός έδρας ρεβάνς με την Κρίσταλ Πάλας (19/03).

Το 0-0 άφησε ανοικτούς λογαριασμούς και στην ΑΕΚ υπάρχει πίστη για το μεγάλο βήμα πρόκρισης στους «8» του Conference League.

Αναλυτικά

Το αρχικό του σχόλιο: «Είμαστε, όπως γνωρίζετε, πολύ ενθουσιασμένοι για τον αγώνα που έχουμε αύριο. Πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο μπορούμε να γράψουμε ιστορία για τη χώρα και είμαστε τυχεροί αλλά έχουμε παίκτες πολύ υπεύθυνους, που πιστεύω ότι έχουν παλέψει πολύ για να έχουν αυτή την ευκαιρία εδώ, στο γήπεδό μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και ότι θα καταφέρουμε να προκριθούμε…».

Για το 0-0 του πρώτου αγώνα: «Το κλειδί για την εικόνα που παρουσιάμε στο πρώτο ματς είναι οι παίκτες. Έχουμε ένα σύνολο που, πέρα από το καλό ποδοσφαιρικό επίπεδο, διαθέτει πολλή προσωπικότητα και μεγάλη εμπειρία. Δεν είναι εύκολο να ξεκινάς απέναντι σε μια ομάδα όπως η Κρίσταλ Πάλας, να μη δέχεσαι γκολ και να κάνεις τέτοια παιχνίδια. Τα εύσημα ανήκουν στους παίκτες. Η αυτοπεποίθηση που έχουν φαίνεται και στα στατιστικά, έχουν δεχτεί μόλις ένα γκολ σε πολλά παιχνίδια. Το κλειδί είναι αυτό: να έχεις ένα σύνολο με μεγάλη εμπειρία και έντονη προσωπικότητα».

Για το πως θα προσεγγίσει το ματς: «Προφανώς δεν θα πω πώς θα προσεγγίσουμε τον αγώνα, γιατί στο τέλος κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και σίγουρα θα υπάρχουν διαφορές σε σχέση με το παιχνίδι στο Λονδίνο. Όσο για το αν είναι ένας σημαντικός αγώνας στην καριέρα μου, πιστεύω ότι είναι κυρίως ένας σημαντικός αγώνας για τον σύλλογο, που αξίζει να ζήσει μια τέτοια στιγμή. Για τους φιλάθλους και για τους παίκτες, που παλεύουν εδώ και πολύ καιρό για να μπορέσουν να παίξουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Εκεί εστιάζω. Για μένα είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη το να καθοδηγήσω αυτά τα δύο παιχνίδια, αλλά όπως είπα και στην προηγούμενη παρουσία στο Λονδίνο, το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας ανήκει στους παίκτες και στον σύλλογο, που είναι αυτοί που έφεραν την ομάδα μέχρι εδώ, στους “16”».

Για τον Ρομπέρζ: «Ο Ρομπέρζ χθες ολοκλήρωσε ήδη μία προπόνηση, είναι όλο και καλύτερα από τον τραυματισμό που είχε στο πόδι και, φυσικά, είναι πλέον κανονικά διαθέσιμος και στη διάθεσή μας. Είχαμε μεγάλη τύχη γιατί έχουμε ένα γκρουπ παικτών πολύ επαγγελματιών και με μεγάλη υπευθυνότητα. Η αρχή δεν ήταν εύκολη. Υπήρξαν πολλοί αγώνες και με μεγάλη ένταση. Όμως τώρα επιστρέφουν και οι τραυματίες και σιγά-σιγά γινόμαστε περισσότεροι για να βοηθήσουμε την ομάδα. Προσπαθούμε όλοι οι παίκτες να είναι σημαντικοί. Όλοι θα έχουν τη στιγμή τους και προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι να βάζουμε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα για να κερδίσουμε, γιατί γι’ αυτό βρισκόμαστε εδώ, για να κερδίζουμε τους αγώνες».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

