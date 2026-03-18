Αυτό που ξεχωρίζει ο Γκλάσνερ στην ΑΕΚ - «Να σκοράρουμε πρώτοι»

Καλή ομάδα που ξέρει να κλείνει χώρους χαρακτήρισε την ΑΕΚ ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας Όλιβερ Γκλάσνερ, μιλώντας στη σημερινή συνέντευξη Τύπου (18/03/2026), ενόψει του αυριανού επαναληπτικού αγώνα στην «Αρένα» (19:45) για τους «16» της διοργάνωσης.

«Και στα δύο παιχνίδια ήμασταν καλύτεροι. Είχαμε πιο πολλές ευκαιρίες», είπε και πρόσθεσε: «Ο τερματοφύλακας έκανε καλές επεμβάσεις, αρκετές ήταν σωτήριες. Είναι καλή ομάδα έχουν καλή αμυντική λειτουργία. Ξέρουν να κλείσουν χώρους και είναι αυτό που περιμένουμε αύριο. Θέλουμε να βρούμε την σταθερότητά μας και να σκοράρουμε πρώτοι. Αν νικήσουμε αύριο και προκριθούμε η ψυχολογία μας θα ανέβει πάρα πολύ. Πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι και να ασκήσουμε πιο πολύ πίεση αύριο. Να χαλαρώσουμε και να πιστέψουμε στο πλάνο μας».

Από την πλευρά των ποδοσφαιριστών μίλησε ο Γιόργκεν Στραντ-Λάρσεν: «Δεν πήραμε ρίσκα στον πρώτο αγώνα. Εγώ ως επιθετικός θέλω να παίρνω ρίσκα. Να κάνω ευκαιρίες και να σκοράρω. Είναι μια πολύ δυνατή αντίπαλος. Έχουμε πολλά κοινά αλλά και διάφορες. Θέλουμε να σκοράρουμε. Είμαι χαρούμενος με το πως παίζουμε και τώρα έχουμε στόχο απλά αύριο να νικήσουμε».