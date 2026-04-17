Αυτό το τρένο δεν γίνεται να χαθεί...

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Στην ΑΕΚ θέλουν, όσο τίποτε άλλο, να επαναλάβουν ένα εξ’ ίσου επιτυχημένο ευρωπαϊκό οδοιπορικό και τη σεζόν 2026 - '27

Ποδοσφαιρική αυτοκτονία θα θεωρηθεί για την ΑΕΚ, εφόσον χάσει το τρένο της Ευρώπης για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο τίτλος πέταξε, αλλά αν χαθεί και η Ευρώπη, τότε οι συνέπειες θα είναι αρνητικές για ολόκληρο το οικοδόμημα της ΑΕΚ. Παρά την απογοήτευση που υπάρχει για την απώλεια και του φετινού πρωταθλήματος, η συμμετοχή στα ευρωπαϊκά σαλόνια για 5η συνεχόμενη χρονιά (από το 2022 και μετέπειτα η ΑΕΚ δεν έπεσε κάτω από την 3η θέση της βαθμολογίας) θα σημαίνει πολλά για τους Λαρνακείς, τόσο από οικονομικής άποψης, όσο και από πλευράς πρεστίζ. Η φετινή εκπληκτική πορεία που είχαν οι κιτρινοπράσινοι στο Conference League, δεν τους χάρισε μόνο αρκετά εκατομμύρια, αλλά ταυτόχρονα και πολύτιμους βαθμούς στην ειδική βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ (UEFA Ranking).

Ως εκ τούτου, στην ΑΕΚ θέλουν, όσο τίποτε άλλο, να επαναλάβουν ένα εξ’ ίσου επιτυχημένο ευρωπαϊκό οδοιπορικό και τη σεζόν 2026 - '27. Για να το πετύχουν όμως αυτό, θα πρέπει να πλασαριστούν σε μία από τις προνομιούχες θέσεις της βαθμολογίας. Κάτι, που εφόσον επιτευχθεί, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση νέων παικτών κατά την μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού, στις επαφές για την ανανέωση συμβολαίων, αλλά ενδεχομένως και στην πρόσληψη νέου προπονητή (εφόσον παρθεί μια τέτοια απόφαση).

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, πόσο σημαντικό θα είναι για την ΑΕΚ να επαναλάβει την επιτυχία, που πέτυχε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής, όταν απέδρασε με το διπλό από το «Στέλιος Κυριακίδης» (1-2) ή τουλάχιστον να μην ηττηθεί. Η ΑΕΚ καλείται ν’ ανασυνταχθεί μετά την οδυνηρή ήττα από την Ομόνοια, διότι μ’ ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Πάφος F.C., θα κάνει αποφασιστικό βήμα για εξασφάλιση μιας θέσης, που οδηγεί στα ευρωπαϊκά σαλόνια.

