Τα πρώτα δεν έδωσαν κανένα φαβορί

Σε ρυθμούς επιστροφής στο Conference League θα μπει σιγά-σιγά η ΑΕΚ, η οποία ως γνωστό προκρίθηκε για να αγωνιστεί στη φάση των «16» και περιμένει τον αντίπαλό της.

Ένας αντίπαλος που θα προκύψει από δύο ζευγάρια που συμμετέχουν στην ενδιάμεση φάση. Αυτά είναι τα Ζρίνσκι-Κρίσταλ Πάλας και Σίγκμα Όλομουτς-Λωζάνη.

Αμφότερα έληξαν στην ισοπαλία 1-1 και έτσι η τύχη τους θα καθοριστεί από τις ρεβάνς την Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου.

Θυμίζουμε ότι η κλήρωση για τη φάση των «16» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

