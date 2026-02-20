Τα πρώτα δεν έδωσαν κανένα φαβορί

Σε ρυθμούς επιστροφής στο Conference League θα μπει σιγά-σιγά η ΑΕΚ, η οποία ως γνωστό προκρίθηκε για να αγωνιστεί στη φάση των «16» και περιμένει τον αντίπαλό της.

Ένας αντίπαλος που θα προκύψει από δύο ζευγάρια που συμμετέχουν στην ενδιάμεση φάση. Αυτά είναι τα Ζρίνσκι-Κρίσταλ Πάλας και Σίγκμα Όλομουτς-Λωζάνη.

Αμφότερα έληξαν στην ισοπαλία 1-1 και έτσι η τύχη τους θα καθοριστεί από τις ρεβάνς την Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου.

Θυμίζουμε ότι η κλήρωση για τη φάση των «16» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου.