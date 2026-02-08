ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιδιάκεθ: «Η νίκη μας είναι πολύ μεγάλη»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ιδιάκεθ: «Η νίκη μας είναι πολύ μεγάλη»

Διαβάστε όσα είπε ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ μετά το τέλος του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ και το σπουδαίο διπλό της ΑΕΚ στη Λευκωσία...

«Συγχαρητήρια στην ομάδα, ήταν δύσκολο με το ΑΠΟΕΛ εκτός. Η νίκη μας είναι πολύ μεγάλη. Ευχαριστούμε και το κόσμο που ήταν δίπλα μας. Συγχαρητήρια και στον Μιλίσεβιτς που συμπλήρωσε 200 συμμετοχές. Ο Ροντέν ήταν επιδραστικός στην επιστροφή του. Να συγχαρώ τους Αμίν και Χάιρο, επέλεξα να τους αφήσω εκτός ευρωπαϊκής λίστας και έκαναν εξαιρετικό παιχνίδι σήμερα»

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανατροπή μύθος για τη Σίτι στο «Άνφιλντ» από το 84' και μετά!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Aυτό που κάνουν είναι ασυνήθιστο - Με κάνουν να νιώθω σαν το σπίτι μου…»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Σημαντικά τα επόμενα παιχνίδια, είναι έξι βαθμών»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ασύλληπτη εκτέλεση από τον Σεμέδο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Κόκκινη, ανατροπή, δοκάρι και τα άλλα στο Απόλλων-Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Πάφος - Ομόνοια 2-4

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Απόλλωνας του Λοσάδα, το έκανε και με ανατροπή!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Όσο υπάρχουν ευκαιρίες, σκοράρει

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Χαμογέλασε στη ματσάρα με τον Λεβαδειακό πριν τα… σπουδαία της Τετάρτης ο ΟΦΗ!

Ελλάδα

|

Category image

Μετά την κόκκινη ήρθε το (πέμπτο σερί) χτύπημα του Τόμας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Η νίκη μας είναι πολύ μεγάλη»

ΑΕΚ

|

Category image

Γκαρσία: «Άδικο το αποτέλεσμα, είχαμε καθαρό πέναλτι»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Θριαμβευτική Κύπρος! Απόλυτο 5-0 και πρόκριση στο Group II του Davis Cup

Τένις

|

Category image

Αντίδραση από τους ΑΠΟΕΛίστες και αποδοκιμασίες σε Πετρίδη - Χρήση δακρυγόνων και παρέμβαση «Αίαντα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΛ: Η αποστολή για «Αμμόχωστος»

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη