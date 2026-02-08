Ιδιάκεθ: «Η νίκη μας είναι πολύ μεγάλη»
Διαβάστε όσα είπε ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ μετά το τέλος του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ και το σπουδαίο διπλό της ΑΕΚ στη Λευκωσία...
«Συγχαρητήρια στην ομάδα, ήταν δύσκολο με το ΑΠΟΕΛ εκτός. Η νίκη μας είναι πολύ μεγάλη. Ευχαριστούμε και το κόσμο που ήταν δίπλα μας. Συγχαρητήρια και στον Μιλίσεβιτς που συμπλήρωσε 200 συμμετοχές. Ο Ροντέν ήταν επιδραστικός στην επιστροφή του. Να συγχαρώ τους Αμίν και Χάιρο, επέλεξα να τους αφήσω εκτός ευρωπαϊκής λίστας και έκαναν εξαιρετικό παιχνίδι σήμερα»