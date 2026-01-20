Ασορτί με τον ψυχρό καιρό που επικρατούσε το βράδυ της Κυριακής στη Λάρνακα ήταν η εμφάνιση της ΑΕΚ απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα. Μπορεί το συγκρότημα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ να πήρε την ουσία, που είναι το πρώτιστο ζητούμενο, ωστόσο η εμφάνιση που πραγματοποίησε δεν ικανοποίησε κανέναν. Απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη, οι κιτρινοπράσινοι παρουσίασαν σοβαρά θέματα στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού τους, αφού οι καλές φάσεις που έφτιαξαν σε ολόκληρο το 90λεπτο, ειδικά σε κανονική ροή αγώνα, ήταν μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού.

Σίγουρα, με τέτοιες εμφανίσεις η ΑΕΚ δεν μπορεί να ελπίζει σε μεγάλα πράγματα στο φετινό πρωτάθλημα. Η αγωνιστική βελτίωση φαντάζει επιτακτική ανάγκη, αφού η ομάδα έδωσε συνέχεια στις τελευταίες μέτριες έως κακές εμφανίσεις της, όπως με τον Άρη στο πρωτάθλημα και την Ομόνοια στο κύπελλο. Η ΑΕΚ έδειξε ότι χρειάζεται «φρέσκες» ιδέες και ποδάρια, αφού υπάρχουν παίκτες καταπονημένοι εξαιτίας των συνεχόμενων παιχνιδιών σε Κύπρο και Ευρώπη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα, η ΑΕΚ έχει δώσει 34 επίσημα παιχνίδια, 18 στο πρωτάθλημα, 14 στην Ευρώπη, ένα στο κύπελλο και το Σούπερ Καπ. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές χρειάζονται ανάσες. Για να πάρουν όμως ανάσες, απαιτούνται αξιόπιστες λύσεις από τον πάγκο κι ενισχύσεις. Το ευτύχημα για την ομάδα της Λάρνακας είναι ότι διατηρήθηκε σε επαφή με την κορυφή και πηγαίνει στο επόμενο καθοριστικό, εκτός έδρας, παιχνίδι με την Πάφος FC με περισσότερες επιλογές. Στο «Στέλιος Κυριακίδης» θα είναι διαθέσιμο το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Χάμπος Κυριάκου, ενώ ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών τους και θα είναι αποστολή οι Ρόντεν και Σουάρες.