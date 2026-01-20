ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χρειάζεται «φρέσκες» ιδέες και... ποδάρια

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Χρειάζεται «φρέσκες» ιδέες και... ποδάρια

Ασορτί με τον ψυχρό καιρό που επικρατούσε το βράδυ της Κυριακής στη Λάρνακα ήταν η εμφάνιση της ΑΕΚ απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα. Μπορεί το συγκρότημα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ να πήρε την ουσία, που είναι το πρώτιστο ζητούμενο, ωστόσο η εμφάνιση που πραγματοποίησε δεν ικανοποίησε κανέναν. Απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη, οι κιτρινοπράσινοι παρουσίασαν σοβαρά θέματα στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού τους, αφού οι καλές φάσεις που έφτιαξαν σε ολόκληρο το 90λεπτο, ειδικά σε κανονική ροή αγώνα, ήταν μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού.

Σίγουρα, με τέτοιες εμφανίσεις η ΑΕΚ δεν μπορεί να ελπίζει σε μεγάλα πράγματα στο φετινό πρωτάθλημα. Η αγωνιστική βελτίωση φαντάζει επιτακτική ανάγκη, αφού η ομάδα έδωσε συνέχεια στις τελευταίες μέτριες έως κακές εμφανίσεις της, όπως με τον Άρη στο πρωτάθλημα και την Ομόνοια στο κύπελλο. Η ΑΕΚ έδειξε ότι χρειάζεται «φρέσκες» ιδέες και ποδάρια, αφού υπάρχουν παίκτες καταπονημένοι εξαιτίας των συνεχόμενων παιχνιδιών σε Κύπρο και Ευρώπη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα, η ΑΕΚ έχει δώσει 34 επίσημα παιχνίδια, 18 στο πρωτάθλημα, 14 στην Ευρώπη, ένα στο κύπελλο και το Σούπερ Καπ. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές χρειάζονται ανάσες. Για να πάρουν όμως ανάσες, απαιτούνται αξιόπιστες λύσεις από τον πάγκο κι ενισχύσεις. Το ευτύχημα για την ομάδα της Λάρνακας είναι ότι διατηρήθηκε σε επαφή με την κορυφή και πηγαίνει στο επόμενο καθοριστικό, εκτός έδρας, παιχνίδι με την Πάφος FC με περισσότερες επιλογές. Στο «Στέλιος Κυριακίδης» θα είναι διαθέσιμο το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Χάμπος Κυριάκου, ενώ ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών τους και θα είναι αποστολή οι Ρόντεν και Σουάρες.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στενοχώρια, μα και πείσμα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Αμφίβολος ο Φερνάντες, γυρίζουν Εστεβάο και Γκούστο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Τα δύο μου μεγάλα λάθη στη θητεία μου - Μας έκλεψαν πρωταθλήματα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Ζωντανή» η Μπριζ για την πρόκριση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Νίκος Κίρζης μίλησε για την επόμενη μέρα, τον Γκρεγκ, τα λάθη και τους στόχους του Απόλλωνα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Προτάθηκε στην Ίντερ ο Στρεφέτσα»

Ελλάδα

|

Category image

Η Λίβερπουλ πάει με Σαλάχ στη Μασσαλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με πολλές απουσίες η αποστολή της Μπέτις, νοκ άουτ και ο Άντονι ενόψει ΠΑΟΚ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκκλήσεις στη Γερμανία για μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόβαρε τα γαλαζοκίτρινα ο Μασέκο

ΑΕΛ

|

Category image

Τέλος το εμπάργκο - Ανοίγει ο δρόμος για ενίσχυση στον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ξεκίνησε η παρέλαση νίκης της Σενεγάλης στο Ντακάρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Νενέκο στον Εθνικό Άχνας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ο Σαλάχ επέστρεψε στις προπονήσεις με τη Λίβερπουλ αλλά το μέλλον του παραμένει αβέβαιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: Όλες οι λεπτομέρειες για το ταξίδι στην Κροατία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη