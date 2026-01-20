ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ομόνοια: Όλες οι λεπτομέρειες για το ταξίδι στην Κροατία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ομόνοια: Όλες οι λεπτομέρειες για το ταξίδι στην Κροατία

Η Ομόνοια ενημερώνει τον κόσμο της για τα ταξιδιωτικά πακέτα που ετοιμάζονται ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με την Ριέκα.

Λόγω των δυσκολιών που παρατηρούνται στην εξεύρεση αεροπορικών πτήσεων, η ομάδα εξετάζει σοβαρά τη ναύλωση δύο απευθείας αεροσκαφών, με στόχο τη διευκόλυνση των φιλάθλων που επιθυμούν να ταξιδέψουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ενημερώνουμε πως, λόγω των δυσκολιών που συναντούν οι φίλαθλοί μας στην εξεύρεση πτήσεων για Κροατία ενόψει του αγώνα μας με την HNK RIJEKA, η Ομάδα εξετάζει το ενδεχόμενο να ναυλώσει δύο αεροσκάφη για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κόσμου μας. Για τον λόγο αυτό όσοι φίλαθλοι ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν με τις ναυλωμένες πτήσεις παρακαλούμε όπως δηλώσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον τους.

Το ταξιδιωτικό πακέτο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

🟢Αεροπορικό εισιτήριο με ναυλωμένη απευθείας πτήση (Αναχώρηση: 25 Φεβρουαρίου / Επιστροφή: 27 Φεβρουαρίου)

🟢Φόρους αεροδρομίων, ΦΠΑ και τοπικούς φόρους

🟢Χειραποσκευή 8kg και αποσκευή 20kg

🟢Διαμονή σε ξενοδοχείο για 2 βράδια

🟢Όλες τις απαραίτητες μεταφορές

🟢Εισιτήριο αγώνα

Τιμή πακέτου:

🟢Δίκλινο δωμάτιο: €790 ανά άτομο

🟢Μονόκλινο δωμάτιο: €910

👉Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε συμπληρώστε το έντυπο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tinyurl.com/3xzxhfwy

👉Προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος: Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026

❗Σημαντική διευκρίνηση: Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας όσο αφορά την εξασφάλιση θέσης στα αεροσκάφη με βάση το σύστημα επιβράβευσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ (*απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου στον πιο πάνω σύνδεσμο). Με την εξάντληση των θέσεων στο πρώτο αεροσκάφος θα ξεκινήσει η εξασφάλιση θέσεων στο δεύτερο. Θα είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε τη δεύτερη ναυλωμένη πτήση εφόσον διασφαλιστεί η αναγκαιότητα και του δεύτερου αεροσκάφους».

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στενοχώρια, μα και πείσμα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Αμφίβολος ο Φερνάντες, γυρίζουν Εστεβάο και Γκούστο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Τα δύο μου μεγάλα λάθη στη θητεία μου - Μας έκλεψαν πρωταθλήματα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Ζωντανή» η Μπριζ για την πρόκριση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Νίκος Κίρζης μίλησε για την επόμενη μέρα, τον Γκρεγκ, τα λάθη και τους στόχους του Απόλλωνα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Προτάθηκε στην Ίντερ ο Στρεφέτσα»

Ελλάδα

|

Category image

Η Λίβερπουλ πάει με Σαλάχ στη Μασσαλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με πολλές απουσίες η αποστολή της Μπέτις, νοκ άουτ και ο Άντονι ενόψει ΠΑΟΚ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκκλήσεις στη Γερμανία για μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόβαρε τα γαλαζοκίτρινα ο Μασέκο

ΑΕΛ

|

Category image

Τέλος το εμπάργκο - Ανοίγει ο δρόμος για ενίσχυση στον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ξεκίνησε η παρέλαση νίκης της Σενεγάλης στο Ντακάρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Νενέκο στον Εθνικό Άχνας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ο Σαλάχ επέστρεψε στις προπονήσεις με τη Λίβερπουλ αλλά το μέλλον του παραμένει αβέβαιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: Όλες οι λεπτομέρειες για το ταξίδι στην Κροατία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη