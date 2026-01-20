Ομόνοια: Όλες οι λεπτομέρειες για το ταξίδι στην Κροατία

Λόγω των δυσκολιών που παρατηρούνται στην εξεύρεση αεροπορικών πτήσεων, η ομάδα εξετάζει σοβαρά τη ναύλωση δύο απευθείας αεροσκαφών, με στόχο τη διευκόλυνση των φιλάθλων που επιθυμούν να ταξιδέψουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ενημερώνουμε πως, λόγω των δυσκολιών που συναντούν οι φίλαθλοί μας στην εξεύρεση πτήσεων για Κροατία ενόψει του αγώνα μας με την HNK RIJEKA, η Ομάδα εξετάζει το ενδεχόμενο να ναυλώσει δύο αεροσκάφη για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κόσμου μας. Για τον λόγο αυτό όσοι φίλαθλοι ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν με τις ναυλωμένες πτήσεις παρακαλούμε όπως δηλώσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον τους.

Το ταξιδιωτικό πακέτο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Αεροπορικό εισιτήριο με ναυλωμένη απευθείας πτήση (Αναχώρηση: 25 Φεβρουαρίου / Επιστροφή: 27 Φεβρουαρίου)

Φόρους αεροδρομίων, ΦΠΑ και τοπικούς φόρους

Χειραποσκευή 8kg και αποσκευή 20kg

Διαμονή σε ξενοδοχείο για 2 βράδια

Όλες τις απαραίτητες μεταφορές

Εισιτήριο αγώνα

Τιμή πακέτου:

Δίκλινο δωμάτιο: €790 ανά άτομο

Μονόκλινο δωμάτιο: €910

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε συμπληρώστε το έντυπο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tinyurl.com/3xzxhfwy

Προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος: Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026

Σημαντική διευκρίνηση: Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας όσο αφορά την εξασφάλιση θέσης στα αεροσκάφη με βάση το σύστημα επιβράβευσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ (*απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου στον πιο πάνω σύνδεσμο). Με την εξάντληση των θέσεων στο πρώτο αεροσκάφος θα ξεκινήσει η εξασφάλιση θέσεων στο δεύτερο. Θα είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε τη δεύτερη ναυλωμένη πτήση εφόσον διασφαλιστεί η αναγκαιότητα και του δεύτερου αεροσκάφους».