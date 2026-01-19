ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημητρίου: «Εγώ είδα 10 φορές τη φάση με το ακυρωθέν γκολ...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δημητρίου: «Εγώ είδα 10 φορές τη φάση με το ακυρωθέν γκολ...»

Δηλώσεις από τον εκπρόσωπο Τύπου των κιτρινοπράσινων.

Για όλα τα τρέχοντα θέματα της ΑΕΚ μίλησε στον Supersport 104 ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας Κυριάκος Δημητρίου. Αναλυτικά μίλησε για:

Τη νίκη επί της ΕΝΥ: «Στο τέλος της ημέρας ήρθε το νικηφόρο αποτέλεσμα, επιστρέψαμε στις επιτυχίες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που κρατάμε. Δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή εμφάνιση, ευτυχώς όμως έστω και έτσι πήραμε το ζητούμενο που ήταν το πιο σημαντικό και με αυτό συνεχίζουμε την πορεία μας».

Τη βαθμολογική κατάσταση: «Σε όσους βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τη μάχη στα ψηλά, υπάρχει αρκετός δρόμος και φαίνεται από τις ανακατατάξεις κάθε εβδομάδα. Εμείς εστιάζουμε στη δική μας ομάδα και στο επόμενο παιχνίδι για να πάρουμε το ζητούμενο και να βελτιώνουμε τη βαθμολογική μας θέση. Εξάλλου, το επόμενο παιχνίδι είναι με μια εκ των τριών ομάδων στα ψηλά, με την Πάφο».

Τη συνέχεια του μαραθωνίου: «Η εικόνα είναι αυτή που μας… ανάγκασε να μην έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στα προηγούμενα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Όλοι οι αντίπαλοι έχουν τους δικούς τους στόχους, παλεύουν τα δικά τους παιχνίδια. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στο φετινό πρωτάθλημα. Πρέπει σε όλα τα παιχνίδια να παρουσιαστείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να μην πέσεις θύμα έκπληξης. Η ομάδα μας απέδειξε ότι μπορεί να αγωνιστεί ακόμη καλύτερα και αυτό καλούμαστε να κάνουμε στη συνέχεια. Είναι σημαντικό όμως όταν δεν σου βγαίνει το παιχνίδι, να βρίσκεις τον τρόπο να παίρνεις το ζητούμενο»

Τον Χάμπο και τα  μεταγραφικά: «Είναι η πρώτη μας προσθήκη. Μπαίνει στις επιλογές για τη συνέχεια στη σεζόν. Παίκτης που γνωρίζουμε πολύ καλά τι μπορεί να δώσει. Δεν τίθεται θέμα προσαρμογής. Να ναι καλά, να είναι υγιής και αυξάνει τις επιλογές. Η επόμενη μεταγραφή, αναμένουμε… Άλλο το αγωνιστικό, άλλο το μεταγραφικό. Πρέπει να βρούμε παίκτες που θα μας δώσουμε περισσότερη ποιότητα και επιλογές. Διάθεση πάντα υπάρχει, το ζητούμενο είναι να μπορέσεις να βρεις τις επιλογές που πρέπει και να φέρεις παίκτες που κρίνεις ότι θα έρθουν και θα σου δώσουν περισσότερα».

Τα παράπονα της ΕΝΥ: «Σε ποια φάση έχουν παράπονο; Εγώ είδα 10 φορές τη φάση με το ακυρωθέν γκολ του Μιλίτσεβιτς. Τι να πω; Στο τέλος της ημέρας ευτυχώς που πήραμε το ζητούμενο και δεν καθόμαστε σήμερα να αναλύουμε τη φάση περισσότερο. Το VAR παρεμβαίνει σε περίπτωση ξεκάθαρου λάθους».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ματθαίου: «Αν δεν τα καταφέρει θα είναι μεγάλη απώλεια για μας»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κοφτή ντρίμπλα, έξυπνο μυαλό: ο Ροντρίγκεζ είναι εδώ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δημητρίου: «Εγώ είδα 10 φορές τη φάση με το ακυρωθέν γκολ...»

ΑΕΚ

|

Category image

Ολονύχτια επεισόδια στο Παρίσι, μετά τη λήξη του αγώνα Σενεγάλη – Μαρόκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συλλήψεις για τα επεισόδια στη Λεμεσό

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Απώλεια εδάφους και ανησυχία στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιστολές αλά καρτ για τα επεισόδια: Καρφιά Λεβέντη μετά το Απόλλων – ΑΠΟΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Ιστορικό ρεκόρ Γιόβιτς σε ντέρμπι, άγγιξε το απόλυτο του Ντέμη

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μπεργκ έστησε μηχανή τίτλου και οι αριθμοί μιλούν

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έξαλλοι με τον διαιτητή στην Μπαρτσελόνα: «Τα ίδια έκανε και πέρσι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφερε την άνοιξη χειμωνιάτικα ο Λοσάδα στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μία ολόκληρη χώρα πανηγυρίζει, γιατί ο Μανέ είπε «όχι» στον προπονητή του, για τη Σενεγάλη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Αφηνιασμένος Γιόβιτς, αγριεμένη ΑΕΚ και τεσσάρα στον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Συνάντηση της Μπαρτσελόνα με το NBA παρόντος του Πάου Γκασόλ - Παραμένει πιστή στην Ευρωλίγκα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη