Δημητρίου: «Εγώ είδα 10 φορές τη φάση με το ακυρωθέν γκολ...»

Για όλα τα τρέχοντα θέματα της ΑΕΚ μίλησε στον Supersport 104 ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας Κυριάκος Δημητρίου. Αναλυτικά μίλησε για:

Τη νίκη επί της ΕΝΥ: «Στο τέλος της ημέρας ήρθε το νικηφόρο αποτέλεσμα, επιστρέψαμε στις επιτυχίες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που κρατάμε. Δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή εμφάνιση, ευτυχώς όμως έστω και έτσι πήραμε το ζητούμενο που ήταν το πιο σημαντικό και με αυτό συνεχίζουμε την πορεία μας».

Τη βαθμολογική κατάσταση: «Σε όσους βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τη μάχη στα ψηλά, υπάρχει αρκετός δρόμος και φαίνεται από τις ανακατατάξεις κάθε εβδομάδα. Εμείς εστιάζουμε στη δική μας ομάδα και στο επόμενο παιχνίδι για να πάρουμε το ζητούμενο και να βελτιώνουμε τη βαθμολογική μας θέση. Εξάλλου, το επόμενο παιχνίδι είναι με μια εκ των τριών ομάδων στα ψηλά, με την Πάφο».

Τη συνέχεια του μαραθωνίου: «Η εικόνα είναι αυτή που μας… ανάγκασε να μην έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στα προηγούμενα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Όλοι οι αντίπαλοι έχουν τους δικούς τους στόχους, παλεύουν τα δικά τους παιχνίδια. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στο φετινό πρωτάθλημα. Πρέπει σε όλα τα παιχνίδια να παρουσιαστείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να μην πέσεις θύμα έκπληξης. Η ομάδα μας απέδειξε ότι μπορεί να αγωνιστεί ακόμη καλύτερα και αυτό καλούμαστε να κάνουμε στη συνέχεια. Είναι σημαντικό όμως όταν δεν σου βγαίνει το παιχνίδι, να βρίσκεις τον τρόπο να παίρνεις το ζητούμενο»

Τον Χάμπο και τα μεταγραφικά: «Είναι η πρώτη μας προσθήκη. Μπαίνει στις επιλογές για τη συνέχεια στη σεζόν. Παίκτης που γνωρίζουμε πολύ καλά τι μπορεί να δώσει. Δεν τίθεται θέμα προσαρμογής. Να ναι καλά, να είναι υγιής και αυξάνει τις επιλογές. Η επόμενη μεταγραφή, αναμένουμε… Άλλο το αγωνιστικό, άλλο το μεταγραφικό. Πρέπει να βρούμε παίκτες που θα μας δώσουμε περισσότερη ποιότητα και επιλογές. Διάθεση πάντα υπάρχει, το ζητούμενο είναι να μπορέσεις να βρεις τις επιλογές που πρέπει και να φέρεις παίκτες που κρίνεις ότι θα έρθουν και θα σου δώσουν περισσότερα».

Τα παράπονα της ΕΝΥ: «Σε ποια φάση έχουν παράπονο; Εγώ είδα 10 φορές τη φάση με το ακυρωθέν γκολ του Μιλίτσεβιτς. Τι να πω; Στο τέλος της ημέρας ευτυχώς που πήραμε το ζητούμενο και δεν καθόμαστε σήμερα να αναλύουμε τη φάση περισσότερο. Το VAR παρεμβαίνει σε περίπτωση ξεκάθαρου λάθους».