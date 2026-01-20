ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φαβορί η Ρεάλ Μαδρίτης για τον Σλότερμπεκ

Η Ντόρτμουντ θέλει να κρατήσει στο ρόστερ της τον Νίκο Σλότερμπεκ, την ώρα που ο Λόταρ Ματέους δηλώνει πως ο 25χρονος διεθνής στόπερ είναι ο κατάλληλος παίκτης για να κάνει δίδυμο με τον Τζόναθαν Τα στο κέντρο της άμυνας της Μπάγερν Μονάχου. Η Ρεάλ Μαδρίτης όμως, σύμφωνα με την εφημερίδα «Bild», έχει ξεκινήσει επαφές με τον μάνατζερ του και είναι το φαβορί για να πάρει τα δικαιώματα του, άμεσα ή στο τέλος της σεζόν.

Ο Σλότερμπεκ έχει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027 και η διοίκηση της Μπορούσια τού προσφέρει νέο πενταετές συμβόλαιο για να τον κρατήσει στο «Signal Iduna Park» έως το καλοκαίρι του 2030, με την ομάδα της Μαδρίτης να προσφέρει 50 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του.

Η διοίκηση της ομάδας θέλει να τον «δέσει» με το νέο συμβόλαιο, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του από τα οκτώ, στα δέκα εκατ. ευρώ, αλλά το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ο διεθνής στόπερ απέρριψε την πρόταση αυτή και ζητά 14 εκατ. ευρώ, ως ετήσια αποζημίωση, για να βάλει την υπογραφή του, ποσό που φέρεται διατεθειμένη να του προσφέρει η ισπανική ομάδα.

ΔΙΕΘΝΗ

