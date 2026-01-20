Το καλοκαίρι πάει στη Σαουδική Αραβία ο Φερνάντες

Ο Μπρούνο Φερνάντες στο τέλος της σεζόν θα φύγει από την Αγγλία με προορισμό τη Σαουδική Αραβία. Το περασμένο καλοκαίρι έμεινε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αρνήθηκε την (δελεαστική) πρόταση για να συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα της Αλ Χιλάλ. Η μεγάλη πρόταση της ομάδας του Ριάντ αφορούσε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, με συνολικές αποδοχές κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν διατεθειμένη να δώσει και 100 εκατ. ευρώ στη Γιουνάιτεντ για να πάρει τα δικαιώματα του!

Ο 31χρονος άσος όμως απέρριψε την πρόταση για να παίξει στη Saudi Pro League και παρέμεινε στο «Ολντ Τράφορντ», αλλά σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα «Manchester Evening News» η Αλ Νασρ είναι αυτή που μπαίνει πλέον δυναμικά στη διεκδίκηση του και μάλιστα ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει αναλάβει να πείσει τον συμπατριώτη του να φορέσει από το προσεχές καλοκαίρι τη φανέλα της ομάδας του Ριάντ.

Ο Φερνάντες είναι δυσαρεστημένος από τη διοίκηση της Γιουνάιτεντ, ειδικά μετά την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ και σκοπεύει στο τέλος της σεζόν να φύγει από το «Ολντ Τράφορντ», και να γίνει συμπαίκτης με τον Ρονάλντο στην Αλ Νασρ. Να σημειωθεί πως στο συμβόλαιο του με την ομάδα του Μάντσεστερ, που λήγει το καλοκαίρι του 2027, υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης στα 70 εκατ. ευρώ. Τη φετινή σεζόν ο αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων» έχει πέντε γκολ και δέκα ασίστ σε 21 ματς.