Ο Τερ Στέγκεν δανεικός στη Χιρόνα

Η Γουέστ Χαμ κινήθηκε για την απόκτηση του Αντρέ Τερ Στέγκεν, αλλά ο Γερμανός τερματοφύλακας απέρριψε την πρόταση της ομάδας του Λονδίνου και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία με τη φανέλα της Χιρόνα, δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν από την Μπαρτσελόνα. 

Ο 33χρονος Γερμανός διεθνής γκολκίπερ ήθελε να φύγει από την Μπαρτσελόνα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, καθώς θέλει να παίζει βασικός ώστε να είναι στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του για το Μουντιάλ το προσεχές καλοκαίρι.

Ο έμπειρος τερματοφύλακας έχει μεν συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028, αλλά μετά την απόκτηση του Ζοάν Γκαρσία από την Εσπανιόλ και την παρουσία του Σέσνι δεν είναι βασικός τη φετινή σεζόν στην πρωταθλήτρια Ισπανίας και αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόταση της Χιρόνα. Σήμερα θα περάσει από ιατρικές και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί η μεταγραφή του.

ΔΙΕΘΝΗ

