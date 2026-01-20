ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άφησε ανοικτό το... μέλλον του ο Γιάννης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Άφησε ανοικτό το... μέλλον του ο Γιάννης

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για το τι θα φέρει το άμεσο μέλλον ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αποφεύγοντας να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις σχετικά με το αν θα ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν στους Μιλγουόκι Μπακς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ μίλησε στους δημοσιογράφους μετά τη νίκη του Μιλγουόκι επί των Ατλάντα Χοκς (102-100), σχολιάζοντας τόσο τη φημολογία γύρω από ενδεχόμενα trades όσο και την παρουσία του στο All-Star Game.

Για τη φημολογία των trades: «Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Προσπαθώ να εστιάσω στη δουλειά μου, η οποία είναι να είμαι ανταγωνιστικός και να προσπαθώ να κερδίζω παιχνίδια».

Για τις αποδοκιμασίες από τον κόσμο των Μπακς σε προηγούμενο παιχνίδι: «Νιώθω τέλεια. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο απολαμβάνω να είμαι ο κακός φέτος. Με κάνει πεινασμένο. Αγαπώ να παίζω μπάσκετ».

Για το πόσο αισιόδοξος είναι ότι θα τελειώσει τη σεζόν με τους Μπακς: «Δεν ξέρω, το βλέπω μέρα με τη μέρα».

Για την δέκατη παρουσία του σε All-Star: «Νομίζω ότι όταν ήρθα στη λίγκα, είχα αυτή τη συνάντηση με τον Τζον Χάμοντ και τον Ντέιβ Μόργουεϊ, τον GM και τον βοηθό GM των Bucks, και μου είπαν: ‘Κοίτα όλους αυτούς τους τύπους – τον Πολ Πιρς, τον Τρέισι ΜακΓκρέιντι.

Έχουν υπάρξει 10 φορές All-Star. Μπορείς να είσαι ένας από αυτούς τους τύπους’. Και του είπα: ‘Πραγματικά το πιστεύεις αυτό;’ Μου είπαν: ‘Ναι, αν δουλέψεις σκληρά και έχεις τα εργαλεία για να γίνεις ένας από αυτούς τους τύπους’.

Το πήρα αυτό και το έβαλα στην καρδιά μου. Δεν το είπα ποτέ δημόσια, αλλά ένας από τους στόχους μου ως παίκτης ήταν να γίνω 10 φορές All-Star και είμαι πολύ χαρούμενος που το πέτυχα'».

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στενοχώρια, μα και πείσμα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Αμφίβολος ο Φερνάντες, γυρίζουν Εστεβάο και Γκούστο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Τα δύο μου μεγάλα λάθη στη θητεία μου - Μας έκλεψαν πρωταθλήματα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Ζωντανή» η Μπριζ για την πρόκριση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Νίκος Κίρζης μίλησε για την επόμενη μέρα, τον Γκρεγκ, τα λάθη και τους στόχους του Απόλλωνα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Προτάθηκε στην Ίντερ ο Στρεφέτσα»

Ελλάδα

|

Category image

Η Λίβερπουλ πάει με Σαλάχ στη Μασσαλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με πολλές απουσίες η αποστολή της Μπέτις, νοκ άουτ και ο Άντονι ενόψει ΠΑΟΚ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκκλήσεις στη Γερμανία για μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόβαρε τα γαλαζοκίτρινα ο Μασέκο

ΑΕΛ

|

Category image

Τέλος το εμπάργκο - Ανοίγει ο δρόμος για ενίσχυση στον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ξεκίνησε η παρέλαση νίκης της Σενεγάλης στο Ντακάρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Νενέκο στον Εθνικό Άχνας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ο Σαλάχ επέστρεψε στις προπονήσεις με τη Λίβερπουλ αλλά το μέλλον του παραμένει αβέβαιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: Όλες οι λεπτομέρειες για το ταξίδι στην Κροατία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη