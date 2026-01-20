Άφησε ανοικτό το... μέλλον του ο Γιάννης

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για το τι θα φέρει το άμεσο μέλλον ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αποφεύγοντας να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις σχετικά με το αν θα ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν στους Μιλγουόκι Μπακς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ μίλησε στους δημοσιογράφους μετά τη νίκη του Μιλγουόκι επί των Ατλάντα Χοκς (102-100), σχολιάζοντας τόσο τη φημολογία γύρω από ενδεχόμενα trades όσο και την παρουσία του στο All-Star Game.

Για τη φημολογία των trades: «Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Προσπαθώ να εστιάσω στη δουλειά μου, η οποία είναι να είμαι ανταγωνιστικός και να προσπαθώ να κερδίζω παιχνίδια».

Για τις αποδοκιμασίες από τον κόσμο των Μπακς σε προηγούμενο παιχνίδι: «Νιώθω τέλεια. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο απολαμβάνω να είμαι ο κακός φέτος. Με κάνει πεινασμένο. Αγαπώ να παίζω μπάσκετ».

Για το πόσο αισιόδοξος είναι ότι θα τελειώσει τη σεζόν με τους Μπακς: «Δεν ξέρω, το βλέπω μέρα με τη μέρα».

Για την δέκατη παρουσία του σε All-Star: «Νομίζω ότι όταν ήρθα στη λίγκα, είχα αυτή τη συνάντηση με τον Τζον Χάμοντ και τον Ντέιβ Μόργουεϊ, τον GM και τον βοηθό GM των Bucks, και μου είπαν: ‘Κοίτα όλους αυτούς τους τύπους – τον Πολ Πιρς, τον Τρέισι ΜακΓκρέιντι.

Έχουν υπάρξει 10 φορές All-Star. Μπορείς να είσαι ένας από αυτούς τους τύπους’. Και του είπα: ‘Πραγματικά το πιστεύεις αυτό;’ Μου είπαν: ‘Ναι, αν δουλέψεις σκληρά και έχεις τα εργαλεία για να γίνεις ένας από αυτούς τους τύπους’.

Το πήρα αυτό και το έβαλα στην καρδιά μου. Δεν το είπα ποτέ δημόσια, αλλά ένας από τους στόχους μου ως παίκτης ήταν να γίνω 10 φορές All-Star και είμαι πολύ χαρούμενος που το πέτυχα'».