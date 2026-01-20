Άρης: Ενίσχυση με Βίκτορ Μάζουρς στο τεχνικό επιτελείο!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «Ελαφράς Ταξιαρχίας»:

«Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την προσθήκη του Βίκτορ Μάζουρς στο τεχνικό επιτελείο της Α΄ ομάδας στη θέση του βοηθού προπονητή.

Ο Λετονός προπονητής βρίσκεται στον Άρη από το 2023 και έχει εργαστεί σχεδόν σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες της ακαδημίας μας, έχοντας να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, όπως την κατάκτηση του Παγκυπρίου πρωταθλήματος με την Κ15 τη σεζόν 2023-24.

Πέραν των ακαδημιών του Άρη, ο Μάζουρς έχει συνεργαστεί με διάφορες εθνικές ομάδες νέων της Λετονίας, από την Κ17 έως την Κ21, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες.

Υπό την καθοδήγηση του Αρτσιόμ Ράτζκοφ, ο Βίκτορ Μάζουρς θα πλαισιώσει τον έτερο βοηθό προπονητή Τόμι Γίνιγκεν και την υπόλοιπη προπονητική μας ομάδα.

Καλή επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα Βίκτορ».