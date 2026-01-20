Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε με ανατροπή στον δεύτερο γύρο του Australian Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφερε «τούμπα» την αναμέτρηση με τον Σιντάρο Μοτσιζούκι και κατακτώντας τρία σερί σετ προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Australian Open.
Με νίκη που ήρθε έπειτα από ανατροπή ξεκίνησε την πορεία του στο Australian Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας χρειάστηκε τέσσερα σετ για να κάμψει την αντίσταση του Σιντάρο Μοτσιζούκι, επικρατώντας με 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 και να εξασφαλίσει την παρουσία του στον δεύτερο γύρο.
Ο 22χρονος Ιάπωνας (Νο112) αιφνιδίασε στο ξεκίνημα, εκμεταλλεύτηκε το μπρέικ στο έβδομο γκέιμ και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-4, βάζοντας προσωρινά δύσκολα στον Τσιτσιπά (Νο35).
Η αντίδραση του Έλληνα ήταν άμεση. Στο δεύτερο σετ εμφανίστηκε πιο επιθετικός, πίεσε από τη baseline και με μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ ισοφάρισε σε 1-1, κλείνοντας το σετ με 6-3.
Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Τσιτσιπάς πήρε πλήρως τον έλεγχο. Στο τρίτο σετ «έσπασε» δύο φορές το σερβίς του Μοτσιζούκι, φτάνοντας άνετα στο 6-2, ενώ παρόμοιο σκηνικό ακολούθησε και στο τέταρτο, όπου με μπρέικ στο τρίτο και στο πέμπτο γκέιμ σφράγισε τη νίκη του.
