ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε με ανατροπή στον δεύτερο γύρο του Australian Open

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε με ανατροπή στον δεύτερο γύρο του Australian Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφερε «τούμπα» την αναμέτρηση με τον Σιντάρο Μοτσιζούκι και κατακτώντας τρία σερί σετ προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Australian Open.

Με νίκη που ήρθε έπειτα από ανατροπή ξεκίνησε την πορεία του στο Australian Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας χρειάστηκε τέσσερα σετ για να κάμψει την αντίσταση του Σιντάρο Μοτσιζούκι, επικρατώντας με 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 και να εξασφαλίσει την παρουσία του στον δεύτερο γύρο.

Ο 22χρονος Ιάπωνας (Νο112) αιφνιδίασε στο ξεκίνημα, εκμεταλλεύτηκε το μπρέικ στο έβδομο γκέιμ και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-4, βάζοντας προσωρινά δύσκολα στον Τσιτσιπά (Νο35).

Η αντίδραση του Έλληνα ήταν άμεση. Στο δεύτερο σετ εμφανίστηκε πιο επιθετικός, πίεσε από τη baseline και με μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ ισοφάρισε σε 1-1, κλείνοντας το σετ με 6-3.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Τσιτσιπάς πήρε πλήρως τον έλεγχο. Στο τρίτο σετ «έσπασε» δύο φορές το σερβίς του Μοτσιζούκι, φτάνοντας άνετα στο 6-2, ενώ παρόμοιο σκηνικό ακολούθησε και στο τέταρτο, όπου με μπρέικ στο τρίτο και στο πέμπτο γκέιμ σφράγισε τη νίκη του.

 

Athletiko

Κατηγορίες

Τενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

O Νενέκο στον Εθνικό Άχνας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ο Σαλάχ επέστρεψε στις προπονήσεις με τη Λίβερπουλ αλλά το μέλλον του παραμένει αβέβαιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: Όλες οι λεπτομέρειες για το ταξίδι στην Κροατία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μαρσέιγ: Παίρνει δανεικό τον Νουανέρι από την Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άρης: Ενίσχυση με Βίκτορ Μάζουρς στο τεχνικό επιτελείο!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε με ανατροπή στον δεύτερο γύρο του Australian Open

Τένις

|

Category image

Ο Τερ Στέγκεν δανεικός στη Χιρόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φαβορί η Ρεάλ Μαδρίτης για τον Σλότερμπεκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρειάζεται «φρέσκες» ιδέες και... ποδάρια

ΑΕΚ

|

Category image

Το καλοκαίρι πάει στη Σαουδική Αραβία ο Φερνάντες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διακόπηκε αγώνας του Τσιτσιπά λόγω εμετού από ball girl

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η αντεπίθεση... έχει όνομα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Θέλει Μαντσίνι ο ΑΠΟΕΛ - Προβληματίζεται για το κασέ και τις συνθήκες»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν & Ίντερ-Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άφησε ανοικτό το... μέλλον του ο Γιάννης

NBA

|

Category image

Διαβαστε ακομη