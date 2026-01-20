Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε με ανατροπή στον δεύτερο γύρο του Australian Open

Με νίκη που ήρθε έπειτα από ανατροπή ξεκίνησε την πορεία του στο Australian Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας χρειάστηκε τέσσερα σετ για να κάμψει την αντίσταση του Σιντάρο Μοτσιζούκι, επικρατώντας με 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 και να εξασφαλίσει την παρουσία του στον δεύτερο γύρο.

Ο 22χρονος Ιάπωνας (Νο112) αιφνιδίασε στο ξεκίνημα, εκμεταλλεύτηκε το μπρέικ στο έβδομο γκέιμ και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-4, βάζοντας προσωρινά δύσκολα στον Τσιτσιπά (Νο35).

Η αντίδραση του Έλληνα ήταν άμεση. Στο δεύτερο σετ εμφανίστηκε πιο επιθετικός, πίεσε από τη baseline και με μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ ισοφάρισε σε 1-1, κλείνοντας το σετ με 6-3.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Τσιτσιπάς πήρε πλήρως τον έλεγχο. Στο τρίτο σετ «έσπασε» δύο φορές το σερβίς του Μοτσιζούκι, φτάνοντας άνετα στο 6-2, ενώ παρόμοιο σκηνικό ακολούθησε και στο τέταρτο, όπου με μπρέικ στο τρίτο και στο πέμπτο γκέιμ σφράγισε τη νίκη του.

Athletiko