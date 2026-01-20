«Θέλει Μαντσίνι ο ΑΠΟΕΛ - Προβληματίζεται για το κασέ και τις συνθήκες»

Εδώ και μέρες έχουν κυκλοφορήσει φήμες για ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ για τον ακραίο επιθετικό του Παναθηναϊκού, Ντάνιελ Μαντσίνι, με νέες πληροφορίες να έρχονται στο προσκήνιο από Μέσα της Ελλάδας. Σύμφωνα με το sdna ο ΑΠΟΕΛ ενδιαφέρεται για τον παίκτη, για τον οποίο προβληματίζεται για το υψηλό κασέ και τις συνθήκες για άμεση μετακίνηση.

Σημειώνεται ότι σε σημερινές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος Τύπου, Νεκτάριος Πετεβίνος, ανάφερε ότι υπάρχει πρόθεση για απόκτηση εξτρέμ, χωρίς να αναφερθεί σε οποιαδήποτε ονοματολογία.

Ενδιαφέρον για τον Ντάνιελ Μαντσίνι έχουν εκφράσει ο ΑΠΟΕΛ και ο Αστέρας Τρίπολης.

Εκτός πλάνων στον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο Ντάνιελ Μαντσίνι, ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός βρίσκεται σε συζητήσεις με τους «πράσινους» για να αποχωρήσει από την ομάδα τον Ιανουάριο και υπάρχουν ομάδες που θα ήθελαν να τον αποκτήσουν.

Στην Κύπρο επανέρχονται τα σενάρια για το ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ για την απόκτηση του Αργεντινού. Ο Μαντσίνι έχει προταθεί και εξετάζεται, ωστόσο υπάρχει προβληματισμός σχετικά με το υψηλό κασέ του, αλλά και τις συνθήκες για άμεση μετακίνηση.

Τον Αργεντινό άσο θα ήθελε ο Αστέρας Aktor, ο οποίος θέλει να ενισχύσει τη μεσοεπιθετική του γραμμή και αναζητείται η φόρμουλα για να μετακομίσει στην Τρίπολη, με τους οικονομικούς όρους του διαζυγίου με τον Παναθηναϊκό, αλλά και τις αποδοχές του να βρίσκονται υπό συζήτηση.

Πηγή: SDNA.gr