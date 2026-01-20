ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Θέλει Μαντσίνι ο ΑΠΟΕΛ - Προβληματίζεται για το κασέ και τις συνθήκες»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Θέλει Μαντσίνι ο ΑΠΟΕΛ - Προβληματίζεται για το κασέ και τις συνθήκες»

Εξελίξεις στα επόμενα 24ωρα.

Εδώ και μέρες έχουν κυκλοφορήσει φήμες για ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ για τον ακραίο επιθετικό του Παναθηναϊκού, Ντάνιελ Μαντσίνι, με νέες πληροφορίες να έρχονται στο προσκήνιο από Μέσα της Ελλάδας. Σύμφωνα με το sdna ο ΑΠΟΕΛ ενδιαφέρεται για τον παίκτη, για τον οποίο προβληματίζεται για το υψηλό κασέ και τις συνθήκες για άμεση μετακίνηση.

Σημειώνεται ότι σε σημερινές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος Τύπου, Νεκτάριος Πετεβίνος, ανάφερε ότι υπάρχει πρόθεση για απόκτηση εξτρέμ, χωρίς να αναφερθεί σε οποιαδήποτε ονοματολογία.

Πιο κάτω ακολουθεί το σχετικό δημοσίευμα:

Ενδιαφέρον για τον Ντάνιελ Μαντσίνι έχουν εκφράσει ο ΑΠΟΕΛ και ο Αστέρας Τρίπολης.

Εκτός πλάνων στον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο Ντάνιελ Μαντσίνι, ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός βρίσκεται σε συζητήσεις με τους «πράσινους» για να αποχωρήσει από την ομάδα τον Ιανουάριο και υπάρχουν ομάδες που θα ήθελαν να τον αποκτήσουν.

Στην Κύπρο επανέρχονται τα σενάρια για το ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ για την απόκτηση του Αργεντινού. Ο Μαντσίνι έχει προταθεί και εξετάζεται, ωστόσο υπάρχει προβληματισμός σχετικά με το υψηλό κασέ του, αλλά και τις συνθήκες για άμεση μετακίνηση.

Τον Αργεντινό άσο θα ήθελε ο Αστέρας Aktor, ο οποίος θέλει να ενισχύσει τη μεσοεπιθετική του γραμμή και αναζητείται η φόρμουλα για να μετακομίσει στην Τρίπολη, με τους οικονομικούς όρους του διαζυγίου με τον Παναθηναϊκό, αλλά και τις αποδοχές του να βρίσκονται υπό συζήτηση.

Πηγή: SDNA.gr

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το καλοκαίρι πάει στη Σαουδική Αραβία ο Φερνάντες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διακόπηκε αγώνας του Τσιτσιπά λόγω εμετού από ball girl

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η αντεπίθεση... έχει όνομα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Θέλει Μαντσίνι ο ΑΠΟΕΛ - Προβληματίζεται για το κασέ και τις συνθήκες»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν & Ίντερ-Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άφησε ανοικτό το... μέλλον του ο Γιάννης

NBA

|

Category image

Οι καλές σχέσεις με τον Λόπες και τι λένε στην Ανόρθωση για Σένσι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κλείνει σύντομα το θέμα Οντουμπάτζο στην Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Από την επιστολή του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ για τους διαιτητές... μέχρι την εξέλιξη με την τράπεζα στη Βραζιλία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανακοινώθηκαν οι πεντάδες του All-Star Game, συνεχίζεται το σερί του Γιάννη!

NBA

|

Category image

Σενάριο με Οντουμπάτζο και Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τριπλή μεταγραφική ενίσχυση για το ΘΟΪ Λακατάμιας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Για την 3η διαδοχική νίκη ο Ολυμπιακός, ψάχνει... επιστροφή ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Το κριτήριο στην ΑΕΛ για περαιτέρω ενίσχυση και το ενδεχόμενο συνάντησης με Ομόνοια

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όλοι στην Αγγλία μιλούν για το ταλέντο του Μπάμπη Κωστούλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη