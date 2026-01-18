ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ασταμάτητη Ομόνοια, το προσπέρασμα του Απόλλωνα, η επιστροφή της ΑΕΚ ο… χαμός στο δεύτερο σκαλοπάτι
Σημαντικές νίκες για Ομόνοια, Απόλλωνα και ΑΕΚ.
Διαφοροποιήσεις και ανακατατάξεις επεφύλασσε η 18η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, που ολοκληρώνεται σήμερα με τον αγώνα Ομόνοιας Αραδίππου - Ένωσης Νέων Παραλιμνίου.
Η πρώτη στη βαθμολογία Ομόνοια συνεχίζοντας τη σπουδαία κούρσα που πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα, νίκησε με 2-0 την Ανόρθωση, έφτασε στις τέσσερις σερί νίκες και αύξησε τη διαφορά από τη 2η θέση στους πέντε βαθμούς, εκεί όπου πλέον βρίσκονται η Πάφος FC, ο Άρης και η ΑΕΚ που επικράτησε δύσκολα με 2-1 την Freedom24 Krasava ΕΝΥ .
Σπουδαία νίκη και για τον Απόλλωνα στο έτερο ντέρμπι της αγωνιστικής, καθώς νίκησε με 2-1 τον ΑΠΟΕΛ στο «Αλφαμέγα», τον προσπέρασε στη βαθμολογία και πλέον βρίσκεται στο -4 από τη 2η θέση.
Εθνικός Άχνας - Άρης 0-3
8΄, 26΄ Κακουλλής, 83΄ Εφαγκέ
Ακρίτας - ΑΕΛ 0-2
20΄, 41΄ Σαβό
Ολυμπιακός - Πάφος FC 2-0
72΄ Χαραλάμπους, 79΄ Φελίπε
Ομόνοια - Ανόρθωση 2-0
39΄ Μάε, 80΄ Τάνκοβιτς
ΑΕΚ - Ε.Ν. Ύψωνα 2-1
13' (πέν.) Μιλίτσεβιτς, 69' Καμπρέρα / 90+1' Μπα
Απόλλων - ΑΠΟΕΛ 2-1
10' (πέν.) Τομάς, 45' (πέν.) Ροντρίγκεζ/50' Λαΐφης
Αύριο Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου
19:00 Ομόνοια Αραδίππου - ΕΝΠ