Μαρσέιγ: Παίρνει δανεικό τον Νουανέρι από την Άρσεναλ

Στη Μαρσέιγ μετακομίζει ο Ίθαν Νουανέρι. Η ομάδα της Μασσαλίας ήρθε σε συμφωνία με την Άρσεναλ για την απόκτηση του 18χρονου μεσοεπιθετικού με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν.

Το γαλλικό κλαμπ θα καλύψει το συμβόλαιό του και θα καταβάλει και ένα «ενοίκιο» 4 εκατ. ευρώ στην αγγλική ομάδα, ωστόσο δεν θα έχει οψιόν αγοράς, καθώς οι «κανονιέρηδες» υπολογίζουν πολύ στο ταλέντο του και τον έχουν δεμένο με συμβόλαιο ως το 2030.

Ο Άγγλος με ρίζες από τη Νιγηρία είχε φέτος 12 εμφανίσεις και 1 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

sport-fm.gr