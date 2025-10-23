ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Να ορθώσει ανάστημα και να κάνει... θόρυβο

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Να ορθώσει ανάστημα και να κάνει... θόρυβο

Να αποδείξει ότι δεν ήταν τυχαία η μέχρι σήμερα ευρωπαϊκή της πορεία και η συμμετοχή της στη League Phase του Conference League θέλει απόψε (22:00) η ΑΕΚ.

Απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο, στο παιχνίδι με τον μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας που θα κληθεί να δώσει στο πλαίσιο της League Phase, η ομάδα της Λάρνακας καλείται να ορθώσει ανάστημα, να φανεί ανταγωνιστική και να σταθεί με αξιοπρέπεια απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Αγγλίας, τόσο φέτος όσο και πέρσι. Η αποστολή φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη και θα απαιτηθεί, εκτός από τύχη και μεγάλη προσοχή, συγκέντρωση και μείωση στο ελάχιστο των λαθών, προκειμένου οι ποδοσφαιριστές του Ιμανόλ Ιδιάκεθ να φύγουν με ψηλά το κεφάλι από το «Selhurst Park». Αξίζει να σημειωθεί ότι στα έξι εντός έδρας παιχνίδια που έδωσε η Κρίσταλ Πάλας (8η στη βαθμολογία της Premier League), σε όλους τους θεσμούς, παραμένει αήττητη, έχοντας τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες.

O Iμανόλ Ιδιάκεθ προσανατολίζεται να παρατάξει ό,τι καλύτερο διαθέτει, προκειμένου η ομάδα του να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Η πιθανή ενδεκάδα θα αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Ναλί, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Πονς, Ρόντεν, Τσακόν, Μπάγιτς ή Ανγκιέλσκι και Ιβάνοβιτς. Θέση βασικού διεκδικεί και ο Ρούμπιο. Θεωρείται βέβαιο πως από τακτικής άποψης οι κιτρινοπράσινοι θα δώσουν έμφαση στο ανασταλτικό κομμάτι, περιορίζοντας τους διαδρόμους προς τα καρέ του Αλομέροβιτς, επιχειρώντας παράλληλα στην κόντρα να κάνουν τη ζημιά στους Άγγλους, εκμεταλλευόμενοι κυρίως την ταχύτητα των Τσακόν και Ιβάνοβιτς.

Η ΑΕΚ θα έχει την υποστήριξη περίπου 800-1.000 οπαδών της που ταξίδεψαν στο Λονδίνο.

 

Διαβαστε ακομη