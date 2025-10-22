ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γκλάσνερ: «Θα παίξουμε με την καλύτερη δυνατή ομάδα κόντρα στην ΑΕΚ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γκλάσνερ: «Θα παίξουμε με την καλύτερη δυνατή ομάδα κόντρα στην ΑΕΚ»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Αυστριακού τεχνικού της Λονδρέζικης ομάδας.

Τα όσα είπε ο Όλιβερ Γκλάσνερ στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης της Κρίσταλ Πάλας με την ΑΕΚ.

Ο Αυστριακός προπονητής τόνισε πως όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι υγιείς και διαθέσιμοι, γεγονός που του επιτρέπει να επιλέξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα για το πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό ματς της ομάδας.

«Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα τραυματισμών. Όλοι οι παίκτες είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είχαμε πέντε ημέρες ξεκούρασης μετά το παιχνίδι με τη Μπόρνμουθ, οι διεθνείς μας πήραν δύο ρεπό και όλοι δείχνουν φρέσκοι. Θα παρατάξουμε την καλύτερη ομάδα αυτό έχει νόημα για εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αυστριακός προπονητής επαίνεσε το ιατρικό και το επιτελείο φυσικής κατάστασης του συλλόγου:

«Μεγάλη πίστωση αξίζει στο ιατρικό και στο επιτελείο φυσικής κατάστασης, αλλά και στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές για τον επαγγελματισμό τους. Δεν έχουμε τραυματισμούς και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτή την απαιτητική περίοδο».

Όσο για το πλάνο των επόμενων ημερών, όπου η Πάλας θα δώσει τέσσερις αναμετρήσεις σε μόλις εννέα μέρες (ΑΕΚ, Άρσεναλ, και δύο ακόμα ματς), ο Γκλάσνερ φάνηκε σίγουρος για το βάθος του ρόστερ του:

«Πιστεύω πως το ρόστερ μας είναι αρκετό. Δεν χρειάζεσαι 28 ποδοσφαιριστές. Αν έχεις τόσους, τότε πώς θα δείξεις στους νεαρούς της Ακαδημίας ότι υπάρχει δρόμος για να βρεθούν στην πρώτη ομάδα; Το γκρουπ μας είναι μεγάλο και ποιοτικό, και μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά τον φόρτο».

Ο 51χρονος τεχνικός ολοκλήρωσε λέγοντας:

«Αυτό που ζητώ είναι το 100% από κάθε ποδοσφαιριστή, είτε στην προπόνηση είτε στον αγώνα. Δεν περιμένω την τελειότητα, αλλά θέλω προσπάθεια και συγκέντρωση. Αν έχουμε αυτά τα δύο στοιχεία, μπορούμε να ανταποκριθούμε σε οποιονδήποτε αντίπαλο».

Κατηγορίες

ΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξεμπούκωσε η ΕΝΠ – Πρώτη φετινή νίκη και πρόκριση στους «16»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

LIVE: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΖ 0-0

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Χωρίς Χολμς στην Μπολόνια ο Παναθηναϊκός AKTOR!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανανεωμένος ΑΠΟΕΛ με κυπριακή ταυτότητα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Να βρει ξανά την ταυτότητά της

ΑΕΛ

|

Category image

Οι εντεκάδες στη Λεμεσό για Άρη και Ομόνοια 29Μ

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Πολλές αλλαγές από τον Γκαρσία απέναντι στην ΑΕΖ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Γκλάσνερ: «Θα παίξουμε με την καλύτερη δυνατή ομάδα κόντρα στην ΑΕΚ»

ΑΕΚ

|

Category image

Καραπαπάς: «Όλος ο πλανήτης είδε ένα ποδοσφαιρικό έγκλημα»

Ελλάδα

|

Category image

Όταν το μυαλό δεν συγκρατεί τα πόδια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επίσημο: Λιούμπιτσιτς αντί Ζίνι στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ζεκίρια: «Σεβόμαστε την Ομόνοια, αλλά δεν τη φοβόμαστε»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πολλές αλλαγές από τον Γκαρσία απέναντι στην ΑΕΖ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

UEFA: Χαιρετίζει την απόφαση για ματαίωση του αγώνα της LaLiga στο Μαϊάμι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απογοητευμένος ο Νόα Λανγκ με Κόντε: «Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω για να ξεκινήσω βασικός»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη