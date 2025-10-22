Γκλάσνερ: «Θα παίξουμε με την καλύτερη δυνατή ομάδα κόντρα στην ΑΕΚ»

Τα όσα είπε ο Όλιβερ Γκλάσνερ στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης της Κρίσταλ Πάλας με την ΑΕΚ.

Ο Αυστριακός προπονητής τόνισε πως όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι υγιείς και διαθέσιμοι, γεγονός που του επιτρέπει να επιλέξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα για το πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό ματς της ομάδας.

«Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα τραυματισμών. Όλοι οι παίκτες είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είχαμε πέντε ημέρες ξεκούρασης μετά το παιχνίδι με τη Μπόρνμουθ, οι διεθνείς μας πήραν δύο ρεπό και όλοι δείχνουν φρέσκοι. Θα παρατάξουμε την καλύτερη ομάδα αυτό έχει νόημα για εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αυστριακός προπονητής επαίνεσε το ιατρικό και το επιτελείο φυσικής κατάστασης του συλλόγου:

«Μεγάλη πίστωση αξίζει στο ιατρικό και στο επιτελείο φυσικής κατάστασης, αλλά και στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές για τον επαγγελματισμό τους. Δεν έχουμε τραυματισμούς και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτή την απαιτητική περίοδο».

Όσο για το πλάνο των επόμενων ημερών, όπου η Πάλας θα δώσει τέσσερις αναμετρήσεις σε μόλις εννέα μέρες (ΑΕΚ, Άρσεναλ, και δύο ακόμα ματς), ο Γκλάσνερ φάνηκε σίγουρος για το βάθος του ρόστερ του:

«Πιστεύω πως το ρόστερ μας είναι αρκετό. Δεν χρειάζεσαι 28 ποδοσφαιριστές. Αν έχεις τόσους, τότε πώς θα δείξεις στους νεαρούς της Ακαδημίας ότι υπάρχει δρόμος για να βρεθούν στην πρώτη ομάδα; Το γκρουπ μας είναι μεγάλο και ποιοτικό, και μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά τον φόρτο».

Ο 51χρονος τεχνικός ολοκλήρωσε λέγοντας:

«Αυτό που ζητώ είναι το 100% από κάθε ποδοσφαιριστή, είτε στην προπόνηση είτε στον αγώνα. Δεν περιμένω την τελειότητα, αλλά θέλω προσπάθεια και συγκέντρωση. Αν έχουμε αυτά τα δύο στοιχεία, μπορούμε να ανταποκριθούμε σε οποιονδήποτε αντίπαλο».