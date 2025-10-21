ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κυριάκος Δημητρίου: «Το πιο ψηλό εμπόδιο, να φανούμε αντάξιοι»

Η ΑΕΚ αναχωρεί για Λονδίνο με αισιοδοξία και πλήρη αποστολή.

Στο πλευρό της μάλιστα θα βρεθούν περίπου 1000 φίλαθλοι της.

Πριν την αναχώρηση, ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας, Κυριάκος Δημητρίου, μίλησε στα ΜΜΕ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Πρόκειται για το πιο ψηλό εμπόδιο που θα μπορούσαμε να έχουμε. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που ξεκίνησε εξαιρετικά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, με εκπληκτικά αποτελέσματα. Παρ’ όλα αυτά, πάμε με αισιοδοξία και ισχυρό κίνητρο, για να φανούμε αντάξιοι των περιστάσεων. Έχουμε δείξει ότι κοιτάμε κάθε αντίπαλο στα μάτια. Δεν είναι εύκολο, προς Θεού, αλλά πάμε οπλισμένοι».

Για το γεγονός ότι είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές στην αποστολή: «Πάμε με 24 ποδοσφαιριστές. Θα προπονηθούμε την Παρασκευή για αυτό εντάχθηκαν οι Χάιρο, Γκαρσία και Καμπρέρα στην αποστολή. Με εξαίρεση των Αμίν και τον Κομάρ οι άλλοι είναι στη διάθεση του προπονητή».

Πόσο κόσμο θα έχετε στο πλευρό σας; «Διαθέσαμε αρκετά εισιτήρια μέχρι και σήμερα. Υπολογίζουμε να έχουμε κοντά στους 1000. Θα έχουμε την πιο δυναμική μας παρουσία φέτος σε εκτός έδρας ματς».

 

