ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι διαιτητές θα είναι εξοπλισμένοι με ακουστικά στο ΝΒΑ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι διαιτητές θα είναι εξοπλισμένοι με ακουστικά στο ΝΒΑ

Aκόμη μία καινοτομία στο στο μαγικό κόσμο του ΝΒΑ

Οι διαιτητές του NBA θα εξοπλιστούν με ακουστικά για να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ τους και με τους ομολόγους τους που χρησιμοποιούν τα «replay center», ανακοίνωσε το πρωτάθλημα μπάσκετ της Βόρειας Αμερικής.

Το μέτρο, που εφαρμόζεται από το NBA σε συνεργασία με την Εθνική Ένωση Διαιτητών, έχει δύο φάσεις: αρχικά, οι διαιτητές δεν θα φορούν τη συσκευή στα αυτιά τους, αλλά θα είναι στερεωμένα στις στολές τους, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιούν κατά την επανεξέταση μιας φάσης ή κατά τη διάρκεια μιας διακοπής του αγώνα, κατά την κρίση τους.

Η συσκευή, που δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων offseason, θα αξιολογηθεί στη συνέχεια στο τέλος του ημερολογιακού έτους. Εάν η αξιολόγηση είναι επιτυχής, οι διαιτητές θα έχουν το δικαίωμα να φορούν το ακουστικό σε όλους τους αγώνες που ξεκινούν τον Ιανουάριο.

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Απέκτησε... παρέα ο Σεμέδο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έτρεξε όσο έπρεπε...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν αγχώθηκε, άρεσε και επέστρεψε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έκανε τη δουλειά με Ποντένσε – Ταρέμι o Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Χαρούμενη όλη η πρωτεύουσα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νίκησε το... φάντασμα των Spurs η Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν έχει αντίπαλο στη Γερμανία: Νέος θρίαμβος της Μπάγερν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mπεργκ: «Δεν ήταν εύκολη επικράτηση και είμαστε ευχαριστημένοι» - Τα δεδομένα με τον Αγκουζούλ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Ηρεμήσαμε και το γυρίσαμε»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεσσάρα με ανατροπή του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έκανε κουμάντο από νωρίς η Ομόνοια στο Παραλίμνι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς… ιδρώτα, τρίτωσε το καλό η Ομόνοια και ξανά στην κορυφή!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τούμπαρε τον Εθνικό με στιλ… κυπριακό ο ΑΠΟΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συνεχίζει αλάνθαστη η Πετρολίνα ΑΕΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Λαΐφης airlines, 1-1 ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη