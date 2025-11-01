Από τον Σιμόνε Ιντσάγκι στον Τσάμπι Αλόνσο - Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι προπονητές

Οι προπονητές έχουν αποκτήσει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στον κόσμο του ποδοσφαίρου με αποτέλεσμα οι μισθοί τους έχουν επίσης αυξηθεί. Από τον Σιμόνε Ιντζάγκι που άφησε την Ίντερ και κάθεται από το καλοκαίρι στον πάγκο της Αλ Χιλάλ στην Σαουδική Αραβία έως τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος έφτασε τον Ιούνιο στην Ρεάλ Μαδρίτης, αυτοί είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι προπονητές:

1. Σιμόνε Ιντσάγκι /Αλ Χιλάλ/ 27,2 εκατομμύρια ευρώ

Ο Ιταλός προπονητής βρήκε την επιτυχία στην Ίντερ. Με αυτόν στο τιμόνι, ο σύλλογος άρχισε να ανακτά την θέση του στην Ευρώπη, φτάνοντας στον τελικό του Champions League το 2023 και το 2025. Κέρδισε επίσης δύο τίτλους Coppa Italia, τρεις τίτλους Supercoppa Italiana και τον τίτλο της Serie A του 2024. Όλα αυτά του χάρισαν συμβόλαιο με την Αλ Χιλάλ το καλοκαίρι του 2025, όπου προπονεί τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων, συμφωνόντας σε ετήσιες αποδοχές 27,2 εκατομμύρια ευρώ.

2. Πεπ Γκουαρντιόλα/ Μάντσεστερ Σίτι/ 22,44 εκατομμύρια ευρώ

Ο Ισπανός προπονητήςπαραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Premier League. Η Σίτι του πληρώνει 22,44 εκατομμύρια ευρώ. Από την άφιξή του το 2016, ο σύλλογος του Μάντσεστερ έχει κερδίσει έξι τίτλους Premier League και το πρώτο Champions League της ομάδας το 2013.

3. Μίκελ Αρτέτα /Άρσεναλ/18,3 εκατομμύρια ευρώ

Το έργο του Ισπανού προπονητή, ο οποίος ηγείται της Άρσεναλ, έχει ανταμειφθεί με μισθό 18,3 εκατομμυρίων ευρώ, τον οποίο άρχισε να λαμβάνει την 1η Ιουλίου. Η διοίκηση της Άρσεναλ έχει δηλώσει την πρόθεσή της να ανταμείψει το έργο του Βάσκου προπονητή αυξάνοντας σημαντικά τον μισθό του στο εγγύς μέλλον. Ο Ισπανός προπονητής έχει κερδίσει ένα Κύπελλο Αγγλίας και δύο Community Shield (Αγγλικά Σούπερ Καπ).

4. Ντέιβιντ Μόγιες/Έβερτον/14,5 εκατομμύρια ευρώ

Αφού έγραψε ιστορία στη Γουέστ Χαμ, όπου κέρδισε το Conference League το 2013, τον πρώτο τίτλο της από το 1980, τερμάτισε τη σχέση του με τον λονδρέζικο σύλλογο το καλοκαίρι του 2014. Ο Σκωτσέζος προπονητής ήταν ανενεργός μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα πριν δεχτεί μια προσφορά για να επιστρέψει στην Έβερτον, μια ομάδα που είχε ήδη προπονήσει μεταξύ 2002 και 2013. Οι «Εφοπλιστές» άνοιξαν το νέο τους στάδιο αυτή τη σεζόν, το «Hill Dickinson Stadium», με τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία της Premier League στο μισθολόγιό τους.

5. Ντιέγκο Σιμεόνε/ Ατλέτικο Μαδρίτης/ 13 εκατομμύρια ευρώ

Στην τελευταία ανανέωση συμβολαίου του προπονητή, η οικονομική κατάσταση της Ατλέτικο Μαδρίτης οδήγησε τον Αργεντινό να δεχτεί μείωση μισθού. Το νέο συμβόλαιο του Σιμεόνε μείωσε τον μισθό του από 16,5 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι ολόκληρο το προπονητικό του επιτελείο περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ετήσιο μισθό.

Ο Σιμεόνε έφτασε στην Ατλέτικο τον Ιανουάριο του 2012. Στα δύο πρώτα του χρόνια, κέρδισε 1 Europa League, 1 UEFA Super Cup, 1 Copa del Rey, 1 τίτλο La Liga και 1 Ισπανικό Super Cup. Έκτοτε, χωρίς να προσθέσει πολλά άλλα τρόπαια, έχει καθιερώσει τον σύλλογο ως μία από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη.

6. Λουίς Ενρίκε/ Παρί Σεν Ζερμέν /11 εκατομμύρια ευρώ

Ο Ισπανός προπονητής λαμβάνει ετήσιο μισθό 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Παρί Σεν Ζερμέν. Την πρώτη του χρονιά στο Παρίσι, πέτυχε το γαλλικό «τρεμπλ», κατακτώντας το Πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το γαλλικό Σούπερ Καπ. Τη δεύτερη χρονιά του, βελτίωσε αυτό το κατόρθωμα, επαναλαμβάνοντας τους γαλλικούς τίτλους και προσθέτοντας το Champions League του 2015 στην τροπαιοθήκη του, το δεύτερο της καριέρας του και το πρώτο στην ιστορία του παριζιάνικου συλλόγου.

7. Κάρλο Αντσελότι/ Εθνική Βραζιλίας/10 εκατομμύρια ευρώ

Ο Ιταλός προπονητής υπέγραψε με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας τον Ιούνιο του 2025. Αφού έγραψε ιστορία για δεύτερη φορά με τη Ρεάλ Μαδρίτης, κατακτώντας δύο τίτλους Champions League και δύο τίτλους La Liga στη δεύτερη θητεία του με τον σύλλογο, ο Αντσελότι αποδέχτηκε την προσφορά της βραζιλιάνικης ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας για να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική ομάδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

8. Ουνάι Έμερι /Άστον Βίλα/9,6 εκατομμύρια ευρώ

Ο Βάσκος προπονητής της Άστον Βίλα έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, με ετήσιο μισθό 9,6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Έμερι υπέγραψε για την ομάδα της Μπέρμιγχαμ τον Οκτώβριο του 2022, αφού έγραψε ιστορία με τη Βιγιαρεάλ, κατακτώντας το Europa League το 2021 και φτάνοντας στα ημιτελικά του Champions League το 2022. Προηγουμένως είχε κερδίσει τρεις συνεχόμενους τίτλους Europa League με τη Σεβίλλη (2014-16). Από τότε που έφτασε στην Άστον Βίλα, έχει προκριθεί η ομάδα στο Champions League για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια και την οδήγησε στα προημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν.

9. Άρνε Σλοτ. Λίβερπουλ/8 εκατομμύρια ευρώ

Η Λίβερπουλ συμφώνησε με τον Άρνε Σλοτ το καλοκαίρι του 2024 με τριετές συμβόλαιο, με ετήσιο μισθό 8 εκατ. συν μπόνους. Μετά τον Γιούργκεν Κλοπ, η Λίβερπουλ έδωσε μια ευκαιρία στον Άρνε Σλοτ, ο οποίος ανέβασε το επίπεδο παιχνιδιού της Φέγενορντ, κερδίζοντας την Eredivisie το 2023 και το Κύπελλο Ολλανδίας το 2024.

10. Τσάμπι Αλόνσο / Ρεάλ Μαδρίτης/ 8 εκατομμύρια ευρώ

Ο Ισπανός έγραψε ιστορία κατακτώντας την Bundesliga με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Στην πρώτη του πλήρη σεζόν, κατέκτησε το νταμπλ στη Γερμανία, παραμένοντας επίσης αήττητος στην Bundesliga. Η Μπάγερ έφτασε στον τελικό του Europa League, αλλά έχασε τον μόνο αγώνα της για τη σεζόν 2023/2024 από την Αταλάντα. Στην τελευταία του σεζόν στη Λεβερκούζεν, κατέκτησε έναν ακόμη τίτλο, το Γερμανικό Super Cup. Όλα αυτά οδήγησαν τη Ρεάλ Μαδρίτης να εξετάσει τον πρώην παίκτη της για να αντικαταστήσει τον Κάρλο Αντσελότι ως προπονητή.