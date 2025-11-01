Κανένα ροτέισον από Μπεργκ - Η ενδεκάδα της Ομόνοιας στο «Τάσος Μάρκου»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Με επιθετικές διαθέσεις η ενδεκάδα του Νορβηγού τεχνικού στο Παραλίμνι.
Με ενδεκάδα που αποτελείται από βασικές μονάδες κατεβαίνει η Ομόνοια στο «Τάσος Μάρκου» για τον αγώνα με την Ένωση. Μοναδική αλλαγή σε σχέση με το νικηφόρο παιχνίδι κόντρα στην Πάφος FC είναι ο Γιόβετιτς που πήρε τη θέση του Μάριτς.
Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Μασούρας, Αγκουζούλ, Παναγιώτου, Κίτσος, Κούσουλος, Εβάντρο, Σεμέδο, Μαέ, Γιόβετιτς, Τάνκοβιτς.