Κανένα ροτέισον από Μπεργκ - Η ενδεκάδα της Ομόνοιας στο «Τάσος Μάρκου»

Δημοσιευτηκε:

Κανένα ροτέισον από Μπεργκ - Η ενδεκάδα της Ομόνοιας στο «Τάσος Μάρκου»

Με επιθετικές διαθέσεις η ενδεκάδα του Νορβηγού τεχνικού στο Παραλίμνι.

Με ενδεκάδα που αποτελείται από βασικές μονάδες κατεβαίνει η Ομόνοια στο «Τάσος Μάρκου» για τον αγώνα με την Ένωση. Μοναδική αλλαγή σε σχέση με το νικηφόρο παιχνίδι κόντρα στην Πάφος FC είναι ο Γιόβετιτς που πήρε τη θέση του Μάριτς.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Μασούρας, Αγκουζούλ, Παναγιώτου, Κίτσος, Κούσουλος, Εβάντρο, Σεμέδο, Μαέ, Γιόβετιτς, Τάνκοβιτς.

Διαβαστε ακομη