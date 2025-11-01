LIVE: ΑΠΟΕΛ - Εθνικός Άχνας 0-1 (ημίχρονο)

Την επάνοδο στις νίκες θα επιδιώξει ο ΑΠΟΕΛ στην εντός έδρας αποστολή του απέναντι στον Εθνικό. Οι γαλαζοκίτρινοι με 17 βαθμούς στη συγκομιδή τους, θέλουν να κρατηθούν σε επαφή με την κορυφή, όμως καλούνται να είναι απόλυτα προσηλωμένοι αφού απέναντί τους είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος.

Η ομάδα της Άχνας με 14 βαθμούς κάνει εκπληκτική πορεία και πάει με απαιτήσεις στο ΓΣΠ, αναζητώντας παράλληλα και την πρώτη της νίκη μακριά από το Δασάκι (0-1-2).

Σαφώς και ο ΑΠΟΕΛ έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, όμως κανείς δεν μπορεί να ξεγράψει τους φιλοξενούμενους που πέρσι πέτυχαν σπουδαίο διπλό.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Τέλος πρώτου μέρους, 0-1.

45΄Ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ. Εκτέλεση φάουλ του Σταφυλίδη, σουτ στη κίνηση του Μπρόρσον, η μπάλα έξω.

32΄Ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ. Σουτ του Κούτσακου εντός περιοχής και πλάγια, λίγο έξω.

30΄Ο ΑΠΟΕΛ έχει τον έλεγχο του ρυθμού αλλά δεν απειλεί μετά το γκολ του Εθνικού.

16΄ΓΚΟΛ ο Εθνικός, 0-1 με Αντερέγκεν! Ο Αργεντίνος έφυγε στη πλάτη της άμυνας του ΑΠΟΕΛ, έκανε το πλασέ και νίκησε τον Περέιρα.

12΄Κεφαλιά του Πιέρου λίγο έξω.

1΄Σέντρα

ΑΠΟΕΛ: Περέιρα, Νανού, Λαΐφης, Μπρόρσον, Σταφυλίδης, Ρόσα, Ντάλσιο, Μέουρερ, Μαρκίνιος, Σωτηρίου, Κούτσακος.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Τούμπας, Μάια, Πεχλιβάνης, Λομοτέι, Μακάντο, Ψάλτης, Κονφέ, Παπαγεωργίου, Αντερέγκεν, Οφόρι, Μπρένο

ΣΚΟΡΕΡ: -/16΄Αντερέγκεν

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 26΄Μαρκίνιος, 33΄Μέουρερ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής:Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Τσαμπάλας Ανδρέας

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης