ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: ΑΠΟΕΛ - Εθνικός Άχνας 0-1 (ημίχρονο)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: ΑΠΟΕΛ - Εθνικός Άχνας 0-1 (ημίχρονο)

Το πάνω χέρι οι γαλαζοκίτρινοι, έτοιμοι να πουλήσουν ακριβά το... τομάρι τους οι Αχνιώτες.

Την επάνοδο στις νίκες θα επιδιώξει ο ΑΠΟΕΛ στην εντός έδρας αποστολή του απέναντι στον Εθνικό. Οι γαλαζοκίτρινοι με 17 βαθμούς στη συγκομιδή τους, θέλουν να κρατηθούν σε επαφή με την κορυφή, όμως καλούνται να είναι απόλυτα προσηλωμένοι αφού απέναντί τους είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος.

Η ομάδα της Άχνας με 14 βαθμούς κάνει εκπληκτική πορεία και πάει με απαιτήσεις στο ΓΣΠ, αναζητώντας παράλληλα και την πρώτη της νίκη μακριά από το Δασάκι (0-1-2).

Σαφώς και ο ΑΠΟΕΛ έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, όμως κανείς δεν μπορεί να ξεγράψει τους φιλοξενούμενους που πέρσι πέτυχαν σπουδαίο διπλό.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Τέλος πρώτου μέρους, 0-1.

45΄Ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ. Εκτέλεση φάουλ του Σταφυλίδη, σουτ στη κίνηση του Μπρόρσον, η μπάλα έξω. 

32΄Ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ. Σουτ του Κούτσακου εντός περιοχής και πλάγια, λίγο έξω.

30΄Ο ΑΠΟΕΛ έχει τον έλεγχο του ρυθμού αλλά δεν απειλεί μετά το γκολ του Εθνικού. 

16΄ΓΚΟΛ ο Εθνικός, 0-1 με Αντερέγκεν! Ο Αργεντίνος έφυγε στη πλάτη της άμυνας του ΑΠΟΕΛ, έκανε το πλασέ και νίκησε τον Περέιρα. 

12΄Κεφαλιά του Πιέρου λίγο έξω. 

1΄Σέντρα

ΑΠΟΕΛ: Περέιρα, Νανού, Λαΐφης, Μπρόρσον, Σταφυλίδης, Ρόσα, Ντάλσιο, Μέουρερ, Μαρκίνιος, Σωτηρίου, Κούτσακος.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Τούμπας, Μάια, Πεχλιβάνης, Λομοτέι, Μακάντο, Ψάλτης, Κονφέ, Παπαγεωργίου, Αντερέγκεν, Οφόρι, Μπρένο

ΣΚΟΡΕΡ: -/16΄Αντερέγκεν

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 26΄Μαρκίνιος, 33΄Μέουρερ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής:Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Τσαμπάλας Ανδρέας

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

Κατηγορίες

ΑΠΟΕΛΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Το φοβερό γκολ του Αντερέγκεν για το 0-1 στο ΓΣΠ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

ΑΕΛ: Απρόοπτο με Μακρή - Η αποστολή για Πάφο

ΑΕΛ

|

Category image

Οι δηλώσεις Σατσιά - Κωστή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρασίνισαν το Παραλίμνι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κέρδισε την ΕΘΑ η ΑΕΛ!

Κύπρος

|

Category image

Ταλιχμανίδη εσύ σούπερ σταρ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πέρασμα στο... ρελαντί για Άρσεναλ, δεν συνέχισε το σερί της η Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το τρομερό φινάλε στο διπλό του Ολυμπιακού

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η γκολάρα Ταβάρες και ο Ταλιχμανίδης έφεραν την πρώτη… απόδραση για τον Ολυμπιακό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: ΑΠΟΕΛ - Εθνικός Άχνας 0-1 (ημίχρονο)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δεν χάνει επαφή με την κορυφή η Λειψία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Ένωση - Ομόνοια 0-2

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Από τον Σιμόνε Ιντσάγκι στον Τσάμπι Αλόνσο - Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι προπονητές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με κυπριακό δίδυμο στην επίθεση ο ΑΠΟΕΛ - Οι επιλογές Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κανένα ροτέισον από Μπεργκ - Η ενδεκάδα της Ομόνοιας στο «Τάσος Μάρκου»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη