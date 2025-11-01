Η γκολάρα Ταβάρες και ο Ταλιχμανίδης έφεραν την πρώτη… απόδραση για τον Ολυμπιακό

Ένα απίστευτο φινάλε διαδραματίστηκε στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», με τον Ολυμπιακό να κάνει σπουδαία... απόδραση επί της Ομόνοιας Αραδίππου (0-1). Kαι με αυτό το διπλό που ήταν το πρώτο του, έφτασε τους δέκα βαθμούς, αφήνοντας τα «περιστέρια» στους εφτά.

Σε ένα παιχνίδι με λίγες φάσεις, οι μαυροπράσινοι μπήκαν σε θέση οδηγού με μία εκπληκτική γκολάρα του Ταβάρες στο 55ο λεπτό, όμως στο 90+4΄ ξύπνησε ξανά ο εφιάλτης που τον θέλει να... χάνει βαθμούς.

Και αυτό γιατί μέσω VAR σφυρίχτηκε παράβαση πέναλτι σε μαρκάρισμα του Τζεπάρ στον Ποντικό.

Όμως ο Ταλιχμανίδης ήταν αυτός που ήταν ξανά πρωταγωνιστής αφού απέκρουσε το πέναλτι του Ποντικού με τα πόδια και μετά την κεφαλιά του Γιανσάν στην επαναφορά.

Σκόραρε στη συνέχεια ο Ζορζίνιο που πήρε το ριμπάουντ, ωστόσο ήταν σε θέση οφσάιντ και το 0-1 έμεινε μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης από τον Μάριο Χριστοφόρου.

ΟΜΟΝΟΙΑ Αρ: Κόστιτς, Αντωνίου, Ρινγκ (88΄ Μεκαουί), Ροντρίγκεζ (63΄ Γιανσάν), Τελάντερ, Πολυκάρπου, Βαν Μιούλεμ, Χαβέλκα, Ενρίκες, Μουαντίπ (63΄ Ποντικός), Ζορζίνιο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Τζεπάρ, Κονομής, Μπακαδήμας, Ταβάρες, Ζοάο Μάριο, Ενρίκε (86΄ Ε. Σταφάνου), Μπαρμπόσα, Μπράντονιτς (79΄ Στ. Χαραλάμπους), Ίντζια (46΄ Καλογήρου), Πικής (69΄ Χρίστου).

ΣΚΟΡΕΡ: 55΄ Ταβάρες

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 42΄ Μουαντίμπ, 61' Ενρίκες / 21΄ Ίντζια, 83΄ Ενρίκε

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης