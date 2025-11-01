Με κυπριακό δίδυμο στην επίθεση ο ΑΠΟΕΛ - Οι επιλογές Γκαρσία

Mε εκπλήξεις παρατάσσει τον ΑΠΟΕΛ για τη μάχη με τον Εθνικό Άχνας στο ΓΣΠ ο Πάμπλο Γκαρσία.

Ο Ουρουγουανός τεχνικός έδωσε φανέλα βασικού στον Κούτσακο ο οποίος θα βρεθεί στη γραμμή κρούσης των γαλαζοκιτρίνων μαζί με τον Πιέρο Σωτηρίου.

Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ: Περέιρα, Νανού, Λαΐφης, Μπρόρσον, Σταφυλίδης, Ρόσα, Ντάλσιο, Μέουρερ, Μαρκίνιος, Σωτηρίου, Κούτσακος.