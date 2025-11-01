Δεν χάνει επαφή με την κορυφή η Λειψία

Η Λειψία κατάφερε να λυγίσει τη σθεναρή αντίσταση της Στουτγκάρδης στην έδρα της με 3-1, για την 9η αγωνιστική στην Bundesliga, και να επιστρέψει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπάγερν Μονάχου και άλλους τόσους πάνω από τη Ντόρτμουντ.

Στο μεταξύ η Γκλάντμπαχ στην καλύτερη φετινή της εμφάνιση διέλυσε μέσα στο Αμβούργο την Ζανκτ Πάουλι, που είχε ξανά τον Μανώλη Σάλιακα στη βασική της ενδεκάδα, με 4-0 και ξέφυγε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Τέλος η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης άφησε δύο βαθμούς στην έδρα της Χάιντενχαμ (1-1) και έμεινε δέκα βαθμούς από την κορυφή της βαθμολογίας. Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ 9ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:

Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ 0-1

(37' Γκιρασι)

Μάιντς-Βέρντερ Βρέμης 1-1

(36' Βίντμερ-85' Στάγκε)

Λειψία-Στουτγκάρδη 3-1

(45' αυτ. Σαμπό, 53' Ντιομαντέ, 90' Ρόμουλο-65' Τόμας)

Ουνιόν Βερολίνου-Φράιμπουργκ 0-0

Ζανκτ Πάουλι-Γκλάντμπαχ 0-4

(15', 40' Ταμπάκοβιτς, 75' Ματσίνο, 78' Φρόλο)

Χαϊντενχάιμ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-1

(32' Ζιβζιβάντζε-55' Κρίστενσεν)

Μπάγερν Μονάχου-Λεβερκούζεν 19:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 02/11

16:30 Κολωνία-Αμβούργο

18:30 Βόλφσμπουργκ-Χοφενχάιμ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 24 -8αγ.

Λειψία 22

Ντόρτμουντ 20

Στουτγκάρδη 18

Λεβερκούζεν 17 -8αγ.

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 14

Χοφενχάιμ 13 -8αγ.

Βέρντερ Βρέμης 12

Κολωνία 11 -8αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 11

Φράιμπουργκ 10

Βόλφσμπουργκ 8 -8αγ.

Αμβούργο 8 -8αγ.

Ζανκτ Πάουλι 7

Άουγκσμπουργκ 7

Γκλάντμπαχ 6

Μάιντς 5

Χαϊντενχάιμ 5