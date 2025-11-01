LIVE: Ένωση - Ομόνοια 0-2

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αναμέτρηση με ξεκάθαρο φαβορί στο Παραλίμνι.

Eντελώς αντίθετους δρόμους ακολουθούν Ένωση και Ομόνοια, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται απόψε (19:00) στο «Τάσος Μάρκου» και να στοχεύουν στη νίκη, για διαφορετικούς όμως λόγους.

Οι βυσσινί με μόλις έναν βαθμό σε οκτώ αγώνες, ψάχνουν το μεγάλο μπαμ ώστε να κάνουν μία νέα αρχή. Και το ψάχνουν πάνω στους πράσινους οι οποίοι πριν ξεκινήσει η 9η αγωνιστική ήταν στην κορυφή (19 βαθμούς) του βαθμολογικού πίνακα.

Και θέλουν να συνεχίσουν να οδηγούν την κούρσα, κατακτώντας τη νίκη στο Παραλίμνι η οποία θα είναι η τρίτη εκτός έδρας. Είναι το μεγάλο φαβορί και θα προσπαθήσουν να το πιστοποιήσουν και στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να πάνε με αυτοπεποίθηση στη νέα τους ευρωπαϊκή δοκιμασία την προσεχή Πέμπτη στη Λωζάνη.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

  • Τέλος α΄ ημιχρόνου

45+2΄ - Ο Τάνκοβιτς πλάσαρε από καλή θέση, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Κούστερ.

45΄ - Λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Φαμπιάνο, το σουτ από τον Κοσμά.

36΄ - Με εκπληκτική ενέργεια ο Παναγιώτου πάσαρε στον Γιόβετιτς ο οποίος πλάσαρε όμως ο Κούστερ έδιωξε σε κόρνερ.

32΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Πολύ ωραίο τελείωμα από τον Γιόβετιτς σε κάθετη μπαλιά του Σεμέδο.

30΄ - Ο Κούστερ έδιωξε με τα πόδια το σουτ του Μαέ μετά από γύρισμα του Μασούρα.

27' - Από το ύψος του πέναλτι, ο Γιόβετιτς κάνει πολύ κακό τελείωμα και χάνεται μία πολύ καλή προϋπόθεση για τους πράσινους.

2΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Ο Τάνκοβιτς από δεξιά έδωσε στον Μαέ που με ωραία ντρίμπλα ελευθερώθηκε και με αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

  • Έναρξη της αναμέτρησης

ΕΝΩΣΗ: Κούστερ, Σάκιτς, Σέσκο, Σ. Ιωάννου, Ρισβάνης (35΄ Οκέκε), Ροντρίγκο, Κράινζ, Μπαλούα, Κοσμάς, Λόχαν, Μουσελιάνι.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Μασούρας, Αγκουζούλ, Παναγιώτου, Κίτσος, Κούσουλος, Εβάντρο, Σεμέδο, Μαέ, Γιόβετιτς, Τάνκοβιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: -/ 2΄ Μαέ, 32΄ Γιόβετιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/ 44΄ Κίτσος

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος

VAR: Domingues Da Silva Narciso Andre Filipe

AVAR: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

