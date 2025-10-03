«Μεγάλη νίκη που θα μας δώσει αυτοπεποίθηση»

Oι δηλώσεις από τον προπονητή της ΑΕΚ, Ιμανόλ Ιδιάκεθ, μετά τη μεγάλη νίκη με 4-0 επί της Αλκμάαρ.

«Βρήκαμε πολλές ευκαιρίες και καταφέραμε να πετύχουμε τέσσερα γκολ απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο. Βοήθησε πολύ ότι ο αντίπαλο έμεινε νωρίς με παίχτη λιγότερο.

Εμείς ακολουθήσαμε το πλάνο μας. Είναι μια μεγάλη νίκη και σίγουρα θα μας δώσει αυτοπεποίθηση. Θα το χαρούμε απόψε και μετά θα δούμε το επόμενο παιχνίδι με την Πάφο.

Kάναμε πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Είμαι πολύ χαρούμενος από την απόδοσης».