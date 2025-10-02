LIVE: ΑΕΚ - Αλκμάαρ 1-0

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θετική αρχή στην προσπάθειά της στη League Phase του Conference League θέλει να κάνει η ΑΕΚ.

Οι κιτρινοπράσινοι έχουν φυσικά ένα δύσκολο εμπόδιο απέναντί τους, υποδεχόμενοι στην «ΑΕΚ Αρένα» την Αλκμάαρ.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

45' - Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, ο Ρούμπιο βρέθηκε σε θέση βολής, όμως το πλασέ του έφυγε έξω

39' - Σώζει ξανά τους φιλοξενούμενους ο Οντούρο στην κεφαλιά του Μπάγιτς

36' - Κεφαλιά από τον Μπάγιτς, έξω η μπάλα

25' - ΓΚΟΛ. 1-0. Μετά από σέντρα του Εκπολό, o Mπάγιτς έκανε την κεφαλιά με τον Οντούρο να αποκρούει δύσκολα, όμως στην επαναφορά ο Ρούμπιο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα

23'- ΔΙΠΛΟ ΔΟΚΑΡΙ. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το οριζόντιο δοκάρι στάθηκε σύμμαχος για την Αλκμάαρ, πρώτα στο σουτ του Ρούμπιο και στη συνέχεια του Πονς

22' - Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, ο Εκπολό πέρασε ασίστ στον Ροντέν που έκανε αμέσως το σουτ, με τον Οντούρο με δυσκολία να κόβει με τα πόδια τη μπάλα

18' -Κεφαλιά από τον Εκπολό, ελάχιστα έξω η μπάλα

16' - Στα χέρια του Αλομέροβιτς η μπάλα μετά το πλασέ του Νταλ

14'- Σουτ του Ρούμπιο, διώχνει σε κόρνερ ο Οντούρο

10'Έχοντας το αριθμητικό πλεονέκτημα η ΑΕΚ εντείνει την πίεσή της στην περιοχή των φιλοξενουμένων

2' - ΚΟΚΚΙΝΗ. Στο πρώτο φάουλ του αγώνα, ο διαιτητής της αναμέτρησης αποβάλλει τον Πενέτρα για πάτημα στον Ρούμπιο

1' - Έναρξη του αγώνα

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Ναλί, Λέντες, Ροντέν, Πονς, Τσακόν, Ρούμπιο, Μπάγιτς.

ΑΛΚΜΑΑΡ: Οντούρο, Κάσλους, Γκος, Πενέτρα, Ντε Βιτ, Κούπμαινερς, Μάινανς, Κουάκμαν, Πατάτι, Νταλ (26' Τσάβεζ), Μέρντινκ

ΣΚΟΡΕΡ: 25' Ρούμπιο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 28' Μιλίτσεβιτς / 34' Γκος, 34' Πατάτι

KOKKINH: 2' Πενέτρα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντάνιελ Σλάγκερ (Γερμανία)

VAR: Πασκάλ Μύλερ (Γερμανία)

 

Διαβαστε ακομη