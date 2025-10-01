Έβαλε τις βάσεις από το 20' και πήρε την πρόκριση ο Ακρίτας

Εύκολα την πρόκριση στη δεύτερη φάση του κυπέλλου πήρε ο Ακρίτας κερδίζοντας με 5-2 τη Δόξα, σε αγώνα που έγινε στο στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης».

Η ομάδα της Χλώρακας έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση από το πρώτο 20λεπτο, διάστημα στο οποίο πέτυχε τα πρώτα τρία τέρματά της.

Το σκορ άνοιξε στο 15’ ο Χατζηβασίλης, για να ακολουθήσουν δύο τέρματα (16’, 19’) από τον Αθανασίου. Στο 41’ οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με τον Μουκτάρη σε 3-1.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο απλά μετά το πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου με τους γηπεδούχους στο 55’ να ανεβάζουν τον δείκτη του σκορ στο 4-1 με γκολ του Ριέρα, με την ομάδα της Κατωκοπιάς να μειώνει σε 4-2 στο 90’ με πέναλτι του Περέιρα.

Το τελικό 5-2 ήρθε στο 90+1’ από τον Ρομό.

AΚΡΙΤΑΣ: Θεοκλή, Γενεθλίου, Μίλλερ, Μπάρι (46’ Βασιλείου), Αθανασίου (62’ Ρομό), Χατζηπασχάλης, Ριέρα (76’ Ντουμπόφ), Tάφερτσχοφερ (62’ Γκορμπατσέφ), Χατζηβασίλης (80’ Φερναντέζ), Ζάμπελιν, Ζήνωνος.

ΔΟΞΑ: Κελεπέσιη, Φιλίππου, Μουκτάρης, Περέιρα, Ανδρονίκου, Μπριγκίντο (46’ Σαμούζοβ), Νικολάου, Ηροδότου (46’ Φοινίρης), Κάμπος, Χρίστου, Ασάντε (47’ Ρομπινάντ(

ΣΚΟΡΕΡ: 15’ Χατζηβασίλης, 16’, 19’ Αθανασίου, 55΄ Ριέρα, 90+1’ Ρομό / 41’ Μουκτάρης, 90’ πεν. Περέιρα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 5’ Μίλερ / 67’ Σαμούζοβ, 87’ Κατσιάμης

Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Γεωργίου Παύλος

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος