Δεν έχει ευελιξία κινήσεων ο Ιδιάκεθ

Ο στόχος της νίκης δεν αλλάζει για τους κιτρινοπράσινους, παρά το υψηλό εμπόδιο.

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί αύριο (22:00) την Αλκμάαρ με σημαντικά προβλήματα. Εκτός πλάνων της τεχνικής ηγεσίας είναι, για διαφορετικούς λόγους, οι Καμπρέρα, Xάιρο, Γκαρσία, Σαμπορίτ, Ανγκιέλσκι και Γιουσέφ.

Απουσίες που περιορίζουν το βάθος στον πάγκο των κιτρινοπράσινων. Και τούτο, ίσως αποδειχθεί πρόβλημα σε περίπτωση που προκύψει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αντίθετα, διαθέσιμος θα είναι ο Σουάρεθ. 

Η ομάδα της Λάρνακας αναμένεται να παραταχθεί με τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Ναλί, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Πονς, Ρόντεν, Ρούμπιο ή Μιραμόν, Ιβάνοβιτς και Μπάγιτς. Φανέλα βασικού προβάρει και ο Τσακόν.

Όσον αφορά την προσέλευση κόσμου, δεν μπορεί να γίνει κάποια πρόβλεψη. Είναι και η ώρα τέτοια που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα. Στην ΑΕΚ πάντως ελπίζουν σε μαζική παρουσία ώστε να στηριχθούν οι παίκτες στην προσπάθεια για επιτυχημένο αποτέλεσμα.

