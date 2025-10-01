Γλίτωσε τεράστιο κάζο στην παράταση η ΑΕΛ

Βγήκε η ψυχή της ΑΕΛ όμως κατάφερε να πάρει την πρόκριση στη δεύτερη φάση του κυπέλλου, λυγίζοντας στην παράταση την αντίσταση του Εθνικού Λατσιών, κερδίζοντας με 2-1.

Οι γαλαζοκίτρινοι στο ντεμπούτο του Ούγκο Μάρτινς στον πάγκο της ομάδας τα βρήκαν σκούρα κόντρα στην νεοφώτιστη στη β’ κατηγορία ομάδα των Λατσιών (σ.σ. ξεκίνησε εντυπωσιακά τη χρονιά με δυο νίκες σε τρεις αγώνες).

Στην κανονική διάρκεια του αγώνα η ΑΕΛ κρατούσε συνεχώς τη μπάλα, όμως δυσκολευόταν να απειλήσει αισθητά την αντίπαλη εστία. Μάλιστα, βρέθηκε προ του φάσματος του αποκλεισμού καθώς οι γηπεδούχοι (ο αγώνας έγινε στο στάδιο «Κατωκοπιά Επιστροφή - Γλαύκος Κληρίδης») άνοιξαν το σκορ στο 71’ με τον Σλούπσκι, που εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα των φιλοξενουμένων και έκανε το 1-0 με σουτ.

Η αντίδραση της ΑΕΛ έφερε καρπούς από την άσπρη βούλα, με τον Κονσεϊσάο να στήνει τη μπάλα στην άσπρη βούλα, έπειτα από παράβαση πάνω στον Φεριέρ. Ο νεοφερμένος παίκτης της ΑΕΛ ήταν εύστοχος στο 85’ και κάνοντας το 1-1, έστειλε το παιχνίδι στα ίσα.

Εκεί η ΑΕΛ συνέχισε να έχει την μπάλα περισσότερο και να ψάχνει το τέρμα που θα την έστελνε στην επόμενη φάση, κάτι που έγινε στο 113’ με τον Μιλοσάβλιεβιτς από κοντά να κάνει το 2-1 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ: Βασιλείου, Χριστοδούλου (76’ Ξενοφώντος), Ζαβέρδας, Παπαπαναγιώτου (46’ Σλούπσκι), Γκόμες (54′ Αργυρού), Ογκμπόνα, Βενάκης, Θεοχάρης (54′ Αναστασίου), Κουλιμπαλί, Μηνά (91’ Λαμπριανίδης), Κνάι (68’ Παύλόυ).

ΑΕΛ: Κυριάκου, Φραντζής, Νταβόρ, Παναγιώτου (76’ Γουίλερ), Σινγκ (65′ Νατέλ), Μιλοσάβλεβιτς, Μπόνγκταν (91’ Κέλερ), Ιμανισίμουε, Παπαφώτης (46’ Γκλάβτσιτς), Μακρής, Φορεστιέρι (65′ Φεριέρ).

ΣΚΟΡΕΡ: 71’ Σλούπσκι / 85’ πεν. Κονσεϊσάο, 113’ Μιλοσάβλιεβιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 85’ Βενάκης, 71’ Σλούπσκι, 100’ Aναστασίου, 120’ Ογκμπόνα / 100’ Γκλάβτσιτς

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα