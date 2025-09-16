Καλά ο Τσακόν, όμως εκτός επιλογών

Μπορεί όλα να είναι καλά με την κατάσταση της υγείας του Βενεζουελάνου μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο ματς με την Ανόρθωση και ο παίκτης να πήρε εξιτήριο, ωστόσο οι γιατροί τού συνέστησαν να παραμείνει για μερικές μέρες στο σπίτι του για λόγους ξεκούρασης. Ως εκ τούτου, ο 22χρονος μεσοεπιθετικός θα απουσιάσει από τα παιχνίδια με Ομόνοια (εκτός) και Άρη (εντός). Μεγάλη απώλεια για την ΑΕΚ, το σημαντικότερο όμως είναι ότι είναι καλά στην υγεία του και γλύτωσε τα χειρότερα (λόγω και της άμεσης επέμβασης του Φουρτάδο της Ανόρθωσης).

Το ισόπαλο αποτέλεσμα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» δεν άφησε ικανοποιημένους τους κιτρινοπράσινους, οι οποίοι δεν ήταν αποτελεσματικοί στα διαστήματα κατά τα οποία υπερείχαν, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες. Στην ΑΕΚ είναι υποχρεωμένοι να κοιτάξουν μπροστά και να επικεντρωθούν στον εξ αναβολής αγώνα της πρεμιέρας με την Ομόνοια που θα γίνει αύριο (19:00) στο ΓΣΠ. Ακόμα ένα δύσκολο εκτός έδρας ντέρμπι μέσα σε διάστημα μερικών ημερών για τη λαρνακιώτικη ομάδα, η οποία καλείται να παρουσιαστεί βελτιωμένη.

Εκτός από τους Γκαρσία και Τσακόν, στον αγώνα αυτό δεν υπολογίζεται ούτε ο νεοαποκτηθείς Ιζγκουέρτο, διότι πρόκειται για εξ αναβολής παιχνίδι, το οποίο όταν αρχικά ήταν προγραμματισμένο να γίνει, ο συγκεκριμένος παίκτης δεν είχε ακόμα αποκτηθεί από την ΑΕΚ. Θεωρείται βέβαιο ότι ο Ιδιάκεθ θα προχωρήσει σε αλλαγές φρεσκαρίσματος συγκριτικά με την ενδεκάδα που παράταξε στο «Παπ».

Οι Λέδες, Ρούμπιο και Ανγκιέλσκι προβάρουν φανέλα βασικού. Ο Ρόντεν ήταν αποστολή στον αγώνα με την Ανόρθωση, αλλά δεν αγωνίστηκε. Ενδεχομένως να πάρει χρόνο συμμετοχής με την Ομόνοια.