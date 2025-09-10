Σε ένα γήπεδο που βρίσκει τον τρόπο

Να δώσει συνέχεια στην πολύ καλή παράδοση που έχει «χτίσει» σε βάρος της Ανόρθωσης κατά την τελευταία πενταετία όταν την αντιμετωπίζει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», θα επιδιώξει η ΑΕΚ στο ντέρμπι του Σαββάτου (20:00). Είναι ενδεικτικό ότι από τη σεζόν 2020-21, σε σύνολο οκτώ αναμετρήσεων για το πρωτάθλημα, οι κιτρινοπράσινοι πανηγύρισαν τέσσερις νίκες, τρία παιχνίδια εξήλθαν ισόπαλα ενώ ηττήθηκαν μία φορά. Αυτή η ήττα καταγράφηκε πριν από σχεδόν πέντε χρόνια (7 Νοεμβρίου 2020), όταν στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της σεζόν 2020-21 έχασε με 1-0. Την ίδια χρονιά όμως, στα πλέι οφ, η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό, κερδίζοντας με 0-2 (και τα δύο γκολ ο Τρισκόφσκι). Δύο νίκες πέτυχε στο «Παπαδόπουλος» η ΑΕΚ τη χρονιά 2021-22. Κέρδισε 1-2 (Τρισκόφσκι, Ντάρμπισαϊαρ) στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και 1-3 (Τρισκόφσκι 2, Άλτμαν) στα πλέι οφ.

Την περίοδο 2022-23, το μοναδικό παιχνίδι που διεξήχθη στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (η Ανόρθωση δεν τερμάτισε στην πρώτη εξάδα) έληξε ισόπαλο 0-0. Μία νίκη και μία ισοπαλία ήταν ο απολογισμός της ΑΕΚ στην έδρα της Ανόρθωσης τη σεζόν 2023-24. Ο αγώνας στην κανονική διάρκεια έληξε με άγονη ισοπαλία, ενώ στη β΄ φάση του μαραθωνίου η ΑΕΚ κέρδισε 0-1 (Τόνγκια). Το αντίστοιχο περσινό ματς μεταξύ των δύο ομάδων έληξε ισόπαλο 2-2 (Αϊτόρ, Καμπρέρα), σε ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΚ προηγήθηκε 0-2, αλλά στο τέλος έκανε χαρακίρι.

Στο καθαρά αγωνιστικό μέρος, οι Ρόντεν και Ναούμ ανεβάζουν ρυθμούς εκγύμνασης και φαίνεται πως θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής. Θεωρείται, όμως, απομακρυσμένο το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα. Εκτός πλάνων παραμένει ο Γκαρσία.