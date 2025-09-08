Μπορεί η ομάδα της Λάρνακας να πέτυχε τους στόχους της στο πρώτο σκέλος των φετινών αγωνιστικών της υποχρεώσεων, αφού κατάφερε να πανηγυρίσει την είσοδό της σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και ταυτόχρονα ξεκίνησε νικηφόρα τον νέο μαραθώνιο, ωστόσο τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τους κιτρινοπράσινους.

Το συγκρότημα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ θα κληθεί μέσα σ’ ένα 10ήμερο (13-22 Σεπτεμβρίου) να δώσει τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια για το πρωτάθλημα (τα δύο εκτός έδρας), στα οποία θα μετρήσει δυνάμεις. Η αρχή θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο (13/9) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» κόντρα στην Ανόρθωση του Τιμούρ Κετσπάγια. Μόνο και μόνο με την αλλαγή τεχνικής ηγεσίας στην ομάδα της Αμμοχώστου, γίνεται αντιληπτός ο βαθμός δυσκολίας της συγκεκριμένης συνάντησης για την ΑΕΚ. Άλλωστε, οι αναμετρήσεις Ανόρθωσης – ΑΕΚ πάντοτε είναι τοπικά ντέρμπι, ανεξάρτητα από την αγωνιστική κατάσταση ή τη βαθμολογική θέση των ομάδων.

Ακολούθως, την Τετάρτη, 17 του μήνα, η ΑΕΚ θα δώσει το εξ αναβολής παιχνίδι της πρεμιέρας με την Ομόνοια στο ΓΣΠ, ενώ ο κύκλος των συνεχόμενων ντέρμπι θα κλείσει τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, εναντίον του δυνατού και φιλόδοξου Άρη Λεμεσού στην «Αρένα». Η διακοπή του πρωταθλήματος ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές να πάρουν τις αναγκαίες ανάσες μετά το βαρυφορτωμένο πρόγραμμα του καλοκαιριού, εξαιτίας των συνεχόμενων αγώνων για τους προκριματικούς γύρους του Γιουρόπα Λιγκ.

Ταξιδιωτικά πακέτα

Ενόψει των παιχνιδιών για την League Phase του Κόνφερενς Λιγκ, η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τον επίσημο ταξιδιωτικό της συνεργάτη, το Top Kinisis, θα ετοιμαστούν ταξιδιωτικά πακέτα και μεμονωμένα αεροπορικά εισιτήρια για τα εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας με την Κρίσταλ Πάλας, τη Ριέκα και τη Χάκεν. Πιο συγκεκριμένα, θα διοργανωθεί οργανωμένο ταξιδιωτικό πακέτο με ναυλωμένη πτήση για τους αγώνες στην Κροατία (Ριέκα) και στη Σουηδία (Χάκεν), ενώ αντίθετα δεν θα πραγματοποιηθεί ναυλωμένη πτήση για τον αγώνα στο Λονδίνο (Κρίσταλ Πάλας). Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με το Top Kinisis στα τηλέφωνα 24818333, 99340456 (ώρες γραφείου). Αναφορικά με τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων των εκτός έδρας αγώνων, οι φίλοι της ΑΕΚ θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του σωματείου, και συγκεκριμένα με τον Χριστόφορο Στυλιανού για την καταγραφή των απαραίτητων προσωπικών στοιχείων (τηλέφωνο επικοινωνίας 99353069). Τα στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν είναι το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας και ο αριθμός πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Διευκρινίζεται ότι χωρίς την παροχή των πιο πάνω στοιχείων δεν θα είναι δυνατή η αγορά εισιτηρίου.