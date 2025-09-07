Γιατί «χάθηκαν» οι καλοί Κύπριοι παίκτες από την ΑΕΚ;

Ούτε ένας… Μπορεί η ομάδα της Λάρνακας να πέτυχε τον μεγάλο στόχο της συμμετοχής της σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και ο φίλαθλος κόσμος της δικαιολογημένα να νιώθει περήφανος, ωστόσο η μηδαμινή συμμετοχή Κυπρίων στη βασική ενδεκάδα της ομάδας θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να προβληματίσει τους διοικούντες και τους υπεύθυνους του μεταγραφικού προγραμματισμού. Ένα φαινόμενο που στην ΑΕΚ παρατηρείται έντονο τα τελευταία χρόνια, αφού πάνε χρόνια που κάποιος Κύπριος καθιερώθηκε στην ομάδα. Δεν θυμόμαστε πότε ήταν η τελευταία φορά που ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ κλήθηκε στην Εθνική Κύπρου. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που φαντάζει επιτακτική ανάγκη οι κιτρινοπράσινοι να αναδείξουν, επιτέλους, γηγενείς ποδοσφαιριστές.

Ενδεικτικό της «φτώχειας» που παρατηρείται στην ΑΕΚ όσον αφορά το κυπριακό στοιχείο στην ομάδα είναι το γεγονός ότι εκτός από τον 18χρονο (14/3/2007) επιθετικό Χρίστο Λουκαΐδη, ο οποίος πρόλαβε να έχει κάποια λεπτά συμμετοχής (πάντα ως αλλαγή) σε τρία φετινά ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν υπάρχει άλλος Κύπριος παίκτης που να αγωνίστηκε στα παιχνίδια των τεσσάρων προκριματικών γύρων του Europa League. Ο Λουκαΐδης αγωνίστηκε 23 λεπτά στον επαναληπτικό με την Παρτιζάν, πέντε λεπτά εντός έδρας με την Τσέλιε και μόλις ένα λεπτό στον αγώνα της Σλοβενίας. Στα δύο παιχνίδια με τη Λέγκια Βαρσοβίας δεν αγωνίστηκε κανένας Κύπριος, ενώ στον πρόσφατο επαναληπτικό με την Μπραν μπήκαν ως αλλαγή στα δύο τελευταία λεπτά της συνάντησης οι νεαροί Θωμά και Γκονζάλες, σε ένα διάστημα που όλα είχαν κριθεί.

Εκτός, λοιπόν, από τον μόνιμο πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει στα ποδοσφαιρικά δρώμενα της Κύπρου τα τελευταία 10-15 χρόνια, είναι πια καιρός η ΑΕΚ να αρχίσει να επενδύει σοβαρά στις ακαδημίες της και στον Κύπριο ποδοσφαιριστή.